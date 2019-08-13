Сегодня весьма интересный день для участников денежного рынка в связи предстоящим аукционом КОБР-24 от Банка России. Лимит размещения составляет 300 млрд руб., при плановом выходе 600 млрд руб. из КОБР-21. Как и месяцем ранее, возможен ажиотаж со стороны покупателей бумаги. Напомним, на аукционе 14 июля выпуск КОБР-23 был куплен по цене вблизи номинала, а некоторые котировки превысили номинал, что существенно снизило премию доходности бумаги над ключевой ставкой до 5-6бп против нормы в 24-25бп.

Мы не считаем оправданной агрессивную тактику выставления ордеров на сегодняшнем аукционе КОБР, и вот почему. На аукционе 14 июля ситуация во многом была подвержена влиянию консервативных лимитов на недельных депозитных аукционах Банка России. Как следствие, неутилизированный избыток ликвидности оказал существенное давление на ставки фондирования по всему спектру инструментов (овернайт своп, Ruonia). Полагаем, что регулятор озаботился нарушением паритета между КОБР и недельными депозитами, и как следствие, сегодня может расширить лимит недельного депозита не менее чем до 2.0 трлн руб. С учетом погашения депозита прошлой недели, данной суммы будет достаточно для абсорбирования навеса ликвидности.