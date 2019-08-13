Настроения на глобальных площадках остаются негативными, а ситуация на финансовых рынках выглядит достаточно тревожно на фоне повышенных геополитических рисков. Вчера американский фондовых индекс S&P500 пробил вниз психологически важную отметку и по итогам торговой сессии снизился на 1.2%. В утренние часы японский и китайский фондовые индексы также демонстрируют сильное снижение – на 1.1% и 0.7% соответственно. Давление на рисковые активы оказывает сразу несколько геополитических факторов, в числе которых сохраняющаяся неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем, нестабильная ситуация в Гонконге, где местное население продолжает многомилионные протесты, а также результаты праймериз в Аргентине, спровоцировавшие падение аргентинского песо на более чем 14%. На фоне risk-off настроений вчера доходности по американским облигациям продолжили активно снижаться. Кривая доходностей по американским казначейским бумагам продолжает инвертироваться, что усиливает опасения по поводу приближающейся рецессии в Штатах и также негативно влияет на настроения инвесторов. На таком негативном внешнем фоне сохранение пары EURUSD вблизи отметки 1.12 выглядит несколько неожиданным. Сегодня в 12.00 будут опубликованы индексы экономических настроений и ожиданий от ZEW в Еврозоне, по результатам которых евро может потерять часть позиций.

Рубль торгуется с тенденцией к дальнейшему ослаблению. Риски для российской валюты нарастают в свете продолжающего ухудшаться внешнего фона. На глобальных площадках доминируют опасения дальнейшего ухудшения динамики экономической активности, усугубляемые продолжающейся инверсией кривой доходности в США. Дополнительным негативным фактором для сегмента развивающихся рынков накануне стало резкое ослабление аргентинского песо (на 14.5%). Паника на финансовом рынке страны была вызвана итогами праймериз в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в октябре. С большим отрывом на предварительных выборах победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес, что усилило опасения участников рынка о том, что программа МВФ, действующая в стране с 2018 года и сопровождающаяся весьма жесткими мерами экономии, будет прервана. В таких условиях вероятность дефолта Аргентины на горизонте 5 лет резко возросла до 75%. Падение аргентинской валюты пока выглядит как локальная история, которая вряд ли сама по себе способна спровоцировать масштабную распродажу во всем блоке валют развивающихся стран. Гораздо более существенным вызовом для данного класса активов и для рубля выступают риски дальнейшей эскалации торговых войн, ослабления юаня и падение американского фондового рынка в условиях опасений рецессии. Российская валюта остается крайне уязвимой на горизонте ближайших недель.