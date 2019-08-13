Золото имеет большой вес в человеческой культуре: как средство хранения стоимости денег, как элемент обрядов, как украшение. Золото всегда привлекало внимание – Эльдорадо и Золотая лихорадка — это только вершина айсберга. Однако в финансовом мире золото потеряло часть своего влияния в 1971 году, когда США отменили привязку доллара к золотому стандарту. Однако мы считаем, что золото приобрело несколько уникальных свойств по отношению к рыночным активам. Прежде чем перейдем к ним, хотелось отметить, что с ростом ВВП растёт и спрос на золото. Спрос рождается не только с увеличение количества среднего класса и богатых, но и от развития индустрии полупроводников, которые используют золото в больших количествах. Спрос по золоту в мире на данный момент складывается следующим образом: 59% в коммерческих целях, 26% в инвестиционных и 15% — это спрос со стороны центральных банков. В результате спрос на этот актив достаточно сбалансирован по сравнению с другими ресурсами (нефть, сталь, алюминий, серебро). Возвращаясь к уникальным свойствам, у золота они проявляются в финансовой статистике.

Золото традиционно является активом для диверсификации портфеля, который состоит из акций и облигаций. Если брать месячную доходность с 2009 по июнь 2019 по золоту, S&P500, Bloomberg Barclays Aggregated Bond Index, доллару и индексу MSCI All Country World Index, то самая высокая корреляция у золота только к облигациям 0,27. Такой показатель не очень высокий, поэтому золото эффективно при диверсификации портфеля.

Если смотреть на доходность золота за последние 30 лет, то оно уступает доходности основному индексу США S&P500 и Bloomberg Barclays Aggregated Bond Index. Однако если брать доходность во время падения рынка (периоды 1990-1991, 2001 и 2007-2009), то ситуация смотрится совсем по-другому. В эти времени промежутки средняя доходность по золоту составила 13%, по S&P500 —35%, по Bloomberg Barclays Aggregated Bond Index 4% и даже по индексу высокодоходных облигаций – Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Index, доходность составила —15%. В текущем экономическом цикле золото имеет все шансы не только сохранить инвестиции в кризис, но и превзойти другие классы активов.

Облигации являются обычным средством для хэджирования, но в текущей экономической ситуации все изменится. Речь про реальные негативные ставки в Европе, которые мотивируют инвесторов искать другие активы для сохранения своих денежных средств. Этим активом может стать золото благодаря своей корреляции по отношению к другим активам и исторической ролью в сохранении ценности.

Золото может выступить хэджем к инфляции, поскольку развитые страны живут в условиях низкой инфляции и низких ключевых ставок. За счёт низкой реальной ставки (номинальная ключевая ставки минус инфляция), золото смотрится перспективно по сравнению с большинством консервативных активов.

Считаем, что лучшим способом инвестирования в золото является инвестирование через ETF (индексный фонд), поскольку у ETF низкие комиссии, они легки в покупке (не нужно покупать реальный слиток золота и хранить его в банке) и низкий порог входа. Одни из самых популярных ETF — SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). Мы предоставляем информацию по обоим ETF, но предлагаем выбрать IAU, поскольку он чуть обошел в доходности GLD и имеет цену акций почти в 10 раз ниже, чем GLD. Практически во всех остальных характеристиках, включая ликвидность, прирост чистых активов, география владения, эти два фонда одинаковые. Еще один ключевой фактор – комиссия, которая на одинаковый объем инвестиций в IAU обойдется дешевле на 0,15% в год.