К середине торгового дня вторника российские фондовые индексы оставались в умеренном минусе ввиду уклонения инвесторов от риска. Индекс Мосбиржи к 13.10 мск снизился на 0,79% до 2668,74 пункта, а индекс РТС упал на 0,91%, до 1282,29 пункта.

Рубль к середине сессии немного ослаб против доллара и евро. Доллар находился в районе 65,50 руб, а евро – чуть ниже 73,50 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ОГК-2 (+2,69%) и акции Аэрофлота (+1,03%). В лидерах снижения были котировки Россетей (-3,75%) и бумаги РУСАЛа (-2,97%).

С технической точки зрения акции Аэрофлота стремятся к максимуму текущего года 112,80 руб при явном преобладании восходящего тренда, что указывает на неплохие шансы достижения указанного пика. Преодоление верхней полосы Боллинджера дневного графика, однако, предупреждает о перекупленности и опасности нисходящей коррекции ближе к поддержке 109 руб в случае отскока от сопротивления. На данный момент имеет смысл сохранять “длинные” позиции по бумагам, а наращивать их с расчетом на движение в район 115 руб и выше при способности удержать 112,80 руб.

Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены в течение сессии колебались между плюсом и минусом, а на момент написания обзора теряли чуть менее 0,5%. Во вторник и среду повлиять на динамику рынка могут еженедельные данные по запасам.

Торги на биржах Европы проходят в умеренно негативном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгового дня в РФ снизился примерно на 0,6%, оказавшись под давлением ввиду политической неопределенности в Италии и Аргентине. Кроме того, на рынках преобладало уклонение от риска в связи с потерей надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем. Статистика, тем временем, показала рост индекса потребительских цен Германии в июле на 1,7% г/г, как и ожидалось. Индекс экономических ожиданий ZEW в августе обвалился с —24,5 до —44,1 пункта (ожидалось —28,5 пункта).

Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3%. Во вторник инвесторы обратят внимание на данные по инфляции в США, которые могут дать сигналы относительно дальнейшей политики центробанка.

События дня:

• индекс потребительских цен США в июле (15.30 мск)

• заседание совета директоров ИнтерРАО по вопросу одобрения крупной сделки

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вышли в минус, но удерживались в рамках краткосрочных диапазонов (2640-2710 и 1275-1310 пунктов соответственно). Индикаторы остаются под среднесрочным давлением, что также можно сказать об американских биржах и нефтяных площадках. В подобных условиях имеет смысл делать ставку на защитные активы и отдельные корпоративные истории.