Кажется, экономику пустили побоку и на первый план вышла сплошная политика. По крайней мере вчера именно политические события задавали тон на мировых фондовых рынках. Старт, как и положено, был дан в Азии, а именно — в Гонконге. Блокировка гонконгского аэропорта протестующими настолько взволновала участников рынка, что индексы в Европе и фьючерсы на основные американские индексы в США чуть ли не мгновенно перебрались из зеленой зоны в красную. Случилось это за несколько часов до начала основной торговой сессии и далее в течение дня ситуация только ухудшалась. Хотя где-то в середине торгов появилась некоторая надежда на стабилизацию ситуации, но тут рынок получил хук слева, а точнее — с юга. Появились данные о результатах праймериз на президентских выборах в Аргентине, где действующий президент потерпел сокрушительное поражение со стороны его соперника — ярого популиста. Эти итоги вызвали сначала обвал всего и вся (и фондового рынка, и аргентинского песо) в самой Аргентине, а затем началась цепная реакция, которая зацепила и Бразилию, и всю Латинскую Америку, и, в конечном счете, добралась и до США. Лишь в последний час торгов мы увидели робкую попытку отскока, но она была настолько слабая, что печальную картину она исправить уже не смогла.

В итоге все индексы закрылись в суровом минусе, с потерями гораздо более 1% от закрытия пятницы. Максимальные потери понес старичок Dow Jones (DJIA-30), где только одна акция из 30 показала относительно положительный результат (акции Johnson & Johnson (JNJ) выросли на 0,09%), но зато целых 7 акций снизились на 2% и более.

Единственное, что хоть немного успокаивает в этой ситуации, так это то, что обороты на торгах резко снизились, что может означать, что инвесторы пока предпочитают оставаться в стороне и массовых продаж все же не наблюдается.

На отраслевом уровне основной удар "медведей" вновь пришелся на банковский сектор, где крупные банки потеряли от 2 до 3% своей капитализации, а весь финансовый сектор снизился в среднем на 1,6%.

Из отдельных акций стоит отметить акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, —2,64%), которые падают уже в течение 2-х недель и потеряли за это время почти 20% своей стоимости. В настоящее время эти акции выглядят явно перепроданными и чисто технически по всем признакам можно ожидать по крайней мере неплохой отскок и остановку падения.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 13 АВГУСТА

Гонконг и Аргентина, Аргентина и Гонконг. Политика, политика, политика. А экономика ушла на второй план. Мировые рынки дружно падают на этих событиях и совершенно непонятно, к чему это в конечном счете может привести. Поэтому и прогнозировать что-либо в таких условиях очень и очень сложно.

Применительно к сегодняшнему дню можно говорить, что пока ситуация на американском рынке во многом развивается по вчерашнему сценарию. Если с раннего утра по московскому времени все фьючерсы на индексы были в зеленой зоне и прибавляли по 0,2-0,3%, то после открытия европейской сессии, когда вся Европа дружно ушла в минус, то же самое случилось и на торгах фьючерсами в США. И дальше мы видим медленное сползание котировок все ниже и ниже. К 13-00 мск падение уже достигает 0,5% и, главное, когда может остановиться этот негативный процесс, пока непонятно.

Из важных макроэкономических данных сегодня интересны данные о потребительских ценах (индекс CPI) за июль. Аналитики ожидают небольшого снижения темпов роста цен. Однако кого сейчас волнуют такие мелочи на фоне более важных политических событий! Сейчас инвесторам всего мира стоит вспомнить старую добрую "молитву" — лишь бы не было войны! Причем в прямом, а не в переносном смысле, поскольку Китай, судя по всему, рассматривает вопрос о военном подавлении "террористического" восстания народных масс в Гонконге. И если это произойдет, то мало никому не покажется.