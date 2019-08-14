Российский рынок акций и рубль по итогам сегодняшней торговой сессии подрастут на улучшении внешнего фона. Восстановление спроса на рисковые активы поддержит отечественные индексы.

ИНДЕКСЫ

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" ожидает роста рынка акций РФ в пределах 1%. Рынок будет отыгрывать динамику внешних площадок, считает он. По мнению аналитика, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2690-2710 пунктов.

"Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС за счет восстановления склонности инвесторов к принятию риска на рынках в целом после объявления паузы в "торговой войне" между США и КНР. Между тем данные технического анализа пока не позволяют диагностировать завершение консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС", — комментирует Антон Старцев из компании "Олма".

"Наиболее вероятным сценарием сегодня видим продолжение проторговки индексом Мосбиржи верхней половины диапазона 2650-2700 пунктов, движение к уровню 2700 станет возможным при условии сохранения устойчивого спроса на рисковые активы", — считает Роман Антонов из Промсвязьбанка.

ВАЛЮТА

Рубль сможет получить небольшую поддержку при спросе нерезидентов на ОФЗ, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Так, Минфин проведет аукцион размещения ОФЗ выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года на сумму 20 миллиардов рублей.

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 64,76-65,5 рубля.

"На валютном рынке в течение дня, по всей вероятности, будут предприняты попытки закрепления ниже уровня 65 по паре доллар-рубль, но улучшение внешнего фона пока не выглядит достаточно устойчивым, чтобы вызвать заметное движение ниже", — считает Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США выросли накануне на 1,4-2% на новостях о том, что страна откладывает до 15 декабря введение новых пошлин на китайские товары.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что Вашингтон откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. Президент США Дональд Трамп позже объяснил отсрочку нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра незначительно снижаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пределах 1%: гонконгский Hang Seng Index – на 0,55%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,6%, японский Nikkei 225 – на 0,98%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,29%.

Стоимость нефти после взлета во вторник корректируется вниз на 0,75%, до 60,84 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,03%, до 1,1168 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,36%, до 2680,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,29%, до 1297,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 48 копеек, до 64,93 рубля, евро — на 81 копейку, до 72,54 рубля, следует из данных Московской биржи.