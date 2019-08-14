Цены на нефть коррекционно снижаются после скачка наверх накануне
Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на негативное начало дня, завершились ростом трех основных индексов на 1,5-2% во главе с высокотехнологичным сектором. Позитив на рынки принесло неожиданное решение США отложить ввод пошлин на импорт ряда китайских товаров до 15 декабря. В число таких товаров входят, в частности, смартфоны, портативные компьютеры и видеоигры. Индекс S&P500, однако, остается ниже важного краткосрочного сопротивления 2960 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500 утром почти не изменяет своих позиций.
Торги в Европе завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9% на фоне мирового улучшения настроений.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5-1%. Рынки на фоне смягчения позиции США в торговом вопросе на время забыли о протестах в Гонконге. Кроме того, статистика показала замедление темпов роста розничных продаж КНР в июле с 9,8% до 7,6% г/г (ожидалось +8,6%), а темпов роста промышленного производства – с 6,3% до 4,8% г/г (ожидалось +5,8%), свидетельствуя о слабости второй по величине экономики мира.
Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1% после сильного повышения накануне, в рамках которого они поднялись выше сопротивлений 55,80 долл и 60 долл для WTI и Brent соответственно, теперь выступающих поддержками. Теперь ценам открыта дорога к 59 долл и 61,70 долл соответственно. Подпортить настроения на рынках смогли данные Американского института нефти об увеличении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на аналогичную величину. Подтверждение подобной динамики в отчете Минэнерго в среду может спровоцировать более глубокую нисходящую коррекцию. Негативное влияние на общий настрой также оказывает статистика из Китая.
События дня
• индекс потребительских цен Великобритании в июле (11.30 мск)
• промышленное производство еврозоны в июне (12.00 мск)
• предварительный ВВП еврозоны во 2-м кв (12.00 мск)
• экспортные и импортные цены США в июле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• завершение периода предъявления акций Лукойла к выкупу
• финансовые и операционные результаты ИнтерРАО по МСФО за 2 кв и первое полугодие 2019 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток выйти в более уверенный плюс, завершили торги вторника без единой динамики, оставаясь ниже сопротивлений 2710 и 1315 пунктов, которые препятствуют краткосрочному росту. Ключевыми поддержками для индикаторов остаются отметки 2640 и 1270 пунктов. В целом российский рынок продолжает движение в краткосрочном боковике и находится под среднесрочным давлением.
Рубль тем временем укрепился против доллара и евро на фоне мирового увеличения аппетита к риску. Пара доллар/рубль, после скачка в район 66 руб внутри дня, упала ниже 65 руб. Сопротивление 65,60 руб все еще сдерживает укрепление доллара. Пара евро/рубль упала ниже 73 руб и остается под давлением сопротивления 74 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, изменятся незначительно и могут даже выйти в небольшой минус ввиду отсутствия веских драйверов для движения выше. Оптимизм относительно смягчения позиции США в торговом вопросе был отыгран еще накануне и не был достаточным для инвесторов в российские акции. В среду на рынках будут наблюдать за поступающими макроэкономическими данными. Оптимистичные настроения вполне могут смениться коррекционными – фондовые биржи США, также и российские площадки, остаются под среднесрочным давлением.
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