Системный оператор ЕЭС опубликовал предварительные результаты приема ценовых заявок от генерирующих компаний для участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2022–2024 гг. Согласно постановлению правительства о модернизации тепловых генерирующих мощностей, коридор установления цены был повышен на 15% на 2022–2023 гг. и на 20% на 2024–2025 гг. Предварительные цены КОМ сложились на следующих уровнях:

• Для европейской части России

На 2022 г. – 167 750,92 руб./МВт в мес.

На 2023 г. – 171 123,03 руб./МВт в мес.

На 2024 г. – 182 047,59 руб./МВт в мес.

• Для Сибири

На 2022 г. – 264 222.92 руб./МВт в мес.

На 2023 г. – 266 698.79 руб./МВт в мес.

На 2024 г. – 278 586.78 руб./МВт в мес.

Подтверждение цен будет опубликовано к 16 августа. Следует отметить, что предварительно установленные цены должны корректироваться на значения ИПЦ за 2020–2023 гг. соответственно, то есть фактические цены в конкретный период будут выше указанных уровней.

Исходя из наших расчетов, цены на мощность для генерирующих компаний могут вырасти на горизонте пяти лет к 2024 г. на 74% в европейской части России и на 55% в Сибири по сравнению с текущим уровнем на 2019 г. Это превышает наши прогнозы на 5–15% и может дать сильный импульс к увеличению прибыльности всех генерирующих компаний сектора в среднесрочной перспективе. Таким образом, компании сектора вполне могут обеспечить устойчивый рост показателей прибыли после 2022 г. Цель повышения цен – увеличение финансирования проектов поддержания деятельности мощностей – вероятнее всего, в более долгосрочной перспективе приведет к постепенному росту остающихся в бизнесе капиталовложений до уровня текущей амортизации и при этом существенно повысит финансовую устойчивость и потенциал дивидендных выплат генерирующих компаний на горизонте пяти лет от настоящего момента. Как мы полагаем, Интер РАО, Юнипро, ТГК-1, ОГК-2 и ТГК-1 более других компаний выиграют от повышения установленных цен по сравнению с текущим базовым сценарием.