Во вторник динамика цен на золото напоминала американские горки. Котировки подскочили после сообщений о продолжении протестов в Гонконге и публикации слабой статистики в Германии (12:00 мск). Индекс экономических ожиданий ZEW для Германии в августе снизился до минус 44,1, что оказалось гораздо ниже предыдущего значения (минус 24,5) и консенсуса (минус 28). На фоне опасений относительно перспектив европейской экономики цена золота превысила уровень $1 530 за унцию и даже достигла максимума — $1 535 за унцию.

Затем котировки стали снижаться. Статистика по потребительской инфляции в США заставила инвесторов задуматься о дальнейшей кредитно-денежной политике ФРС. В июле ИПЦ повысился на 0,3% (в соответствии с консенсусом), при этом годовой рост составил 1,8% (чуть выше прогноза инвесторов — 1,7%). С учетом этих данных инвесторы пересмотрели вероятность снижения ставок ФРС на 50 б. п. в сентябре: она снизилась до 20%, при этом котировки золота находились на отметке $1 520 за унцию.

Следующим негативным для рынка золота фактором стало решение США частично перенести срок введения новых пошлин на китайский импорт. После этого объявления цена на желтый металл упала до $1 484 за унцию на фоне ожидания дальнейших подробностей о договоренностях между Соединенными Штатами и КНР.

На текущий момент унция золота стоит около $1 500. Вполне возможно, что сегодня боковой тренд сохранится. Опубликованные утром данные по динамике ВВП Германии в 2К19 (минус 0,1%) совпали с консенсус-прогнозом. По информации Wall Street Journal, с 1 сентября США введут новые импортные пошлины на $107 млрд импорта, а пошлины еще на $156 млрд импорта отложены до 15 декабря. Таким образом, риск эскалации торговой войны, возникший после анонсирования новых пошлин Дональдом Трампом в конце июля, лишь переносится до конца 2019 года и остается фактором поддержки для цен на желтый металл.