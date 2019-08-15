Рынок захлестнула коррекция. Индекс Мосбиржи откатился на уровень конца мая, при этом пробив вниз 100-дневную среднюю, что является негативным техническим сигналом. Лидерами роста вновь стали акции "Лензолота" (+7,50%), при этом сама компания непосредственно производственной деятельности не ведет. Лидерами снижения стали акции АФК "Система" (+4,46%).

Пара доллар/рубль опустилась ниже 65. Поводами для ослабления рубля являются коррекция цен на нефть, отрицательная динамика на внешних площадках и опасения вывода активов. Причем, получается замкнутый круг: при росте курса инвесторы активнее выводят средства из рублевых активов, а это, в свою очередь, способствует дальнейшему ослаблению рубля. До конца месяца нет факторов, которые могли бы поддержать рубль, (например, крупные налоговые выплаты), поэтому волна ослабления рубля не исключена. Погасить тревожную ситуацию могли бы монетарные власти — например, предложив бумаги с доходностью, привязанной к ставке, но пока от них нет четких сигналов.

Решение США отложить пошлины на китайский импорт лишь ненадолго разрядило ситуацию на рынке. Статистика из Германии и комментарии относительно возможного наступления рецессии и пузырей на кредитных и долговых рынках вызвали новую волну снижения. По нашему мнению, коррекция может продлиться до конца недели, и рынки могут потерять 5-6%. Рекомендуем инвестировать в защитные бумаги, открывать короткие позиции в «голубых фишках».

Ожидаем сегодня снижение в пределах 2% на российском рынке. Начавшаяся вчера коррекция может усилиться. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2590-2610 пп., прогноз по паре рубль/доллар: диапазон 65,5-67. В качестве торговой идеи оставляем спекулятивную покупку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целевой ценой в 37 руб. В условиях риска коррекции рынка и обесценения рубля рекомендуем переключаться на защитные инвестиции.