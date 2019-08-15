Финрезультаты X5 Retail – большой успех
Индекс Мосбиржи торгуется практически без изменений сегодня утром, хотя после самого сильного однодневного падения Dow Jones накануне и снижения цен на нефть все могло бы быть хуже. Помогает, видимо, торгующиеся в плюсе фьючерсы на американские акции.
Рубль слегка отскакивает, в том числе благодаря удачному аукциону по ОФЗ вчера, Минфин легко разместил 20 млрд рублей при более чем двукратной переподписке. Но напряжение от депрессивной мировой макростатистики остаётся, плюс инверсия кривой доходности UST стимулирует спрос на защитные активы, в числе которых вполне может быть и американский доллар, как бы не хотел Трамп его ослабления.
Сегодня после сильного финансового отчёта за первое полугодие более чем на 4 процента выросли акции X5, сумевшей показать маржу по EBITDA в районе 8,3 процента против ожиданий рынка в 7,7 процента. Это большой успех с учетом плачевной ситуации в стране с потребительским спросом. Одна из причин – грамотная управленческая политика менеджмента, состоящая в том числе в меньшем открытии новых магазинов и фокусе на существующих магазинах в части сервиса и ассортимента. У ретейлера у одного из немногих в отрасли растёт трафик.
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