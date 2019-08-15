Инвесторов расстроил пессимизм Cisco
Отчет Cisco разочаровал инвесторов, так как ухудшенный прогноз компании сигнализирует о грядущем сокращении затрат бизнеса на ИТ. Выручка Cisco в последнем квартале выросла на 4,5%, до $13,43 млрд, что оказалась на уровне ожиданий, однако прогноз был скорректирован вниз.
Раннее мы предполагали, что выручка будет расти темпами выше 4% и в 2020 году, однако вынуждены снизить свои ожидания до 3% и менее, а это отрицательно скажется на целевой цене. Замедление роста объема заказов в компании выглядит стремительным и угрожающим. Во втором квартале объем заказов остался без изменений, хотя в первом увеличился на 4%.
На наш взгляд, такая динамика свидетельствует о значительном изменении настроений предприятий в части расходов на ИТ. Причиной этого, вероятно, стали торговые войны и замедление мировой экономики.
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