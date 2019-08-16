В четверг в начале торгов котировки высоколиквидных бумаг стабилизировались, но в течение дня сохранялось давление продаж – инвесторы по-прежнему предпочитают «защитные» активы на фоне политической неопределенности во многих регионах, включая Италию и Аргентину. В итоге акции АФК Система (AFKS) подешевели на 1.8%, Лукойла (LKOH) – на 1.6%, НЛМК (NLMK) и Новатэка (NVTK) – на 1.4%, Сбербанка (SBER) – на 1.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.1%. Тем временем в плюсе закрылись Аэрофлот (AFLT, +1.3%), Роснефть (ROSN, +1.0%), Норникель (GMKN, +0.8%), Алроса (ALRS, +0.6%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики изменения цен. Обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 10.2%, ОР (UBOV) – на 2.9%. Тем временем в минусе закрылись Лензолото (LNZL, —8.4%), Южуралникель (UNKL, —7.6%), группа Черкизово (GCHE, —5.1%).

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские пребывают в среднем в плюсе.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Опасения, связанные с состоянием мировой экономики, были отчасти компенсированы сильной отчетностью Walmart (акции ритейлера за день подорожали на 6.1%), а также данными по розничной торговле в США и Великобритании. Вместе с тем, «спрос на риск» остается подавленным, а волатильность на западных фондовых рынках – повышенной, что препятствует устойчивому росту. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 66.0 по паре доллар-рубль.