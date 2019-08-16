После сильной волатильности в середине недели к ее концу глобальные рынки пытаются вернуться к росту, чему способствует хорошая статистика по розничным продажам в США, перспективы скорых телефонных переговоров между Штатами и Китаем, а также ожидания по снижению процентных ставок ведущими центральными банками.

Розничные продажи в США в июле подросли на 0,7% м/м (0,3% в июне) значительно превысив консенсус-прогнозы. Потребление остается главным двигателем экономического роста в США во второй половине года, показывая рост на протяжении последних пяти месяцев подряд. Это подтверждается и сильными данными крупнейшего американского ритейлера Walmart: сопоставимые продажи компании в июле выросли на 2,8% за счет увеличения среднего чека. Промышленное производство при этом продолжает стагнировать, снизившись в июле на 0,2% м/м, первичные обращения за пособиями по безработице незначительно подросли, но рынок труда по-прежнему остается стабильным.

Однако, хотя текущее состояние американской экономики можно назвать неплохим, это не должно помешать Федрезерву продолжить снижение ставок, т.к. регулятор не может игнорировать неблагоприятные внешние условия. Поворотным моментом в этом вопросе обещает стать ежегодная конференция американского регулятора в Джексон-Хоуле 23 августа, где с докладом о перспективах экономики США и монетарной политики выступит глава ФРС Дж. Пауэлл. У участников рынка не осталось сомнений в снижении ключевой ставки на заседании 17-18 сентября.

Сегодня торги на международных рынках могут пройти в умеренно-позитивном ключе, что связано с ослабевшими рисками рецессии в США. Способствовать восстановлению риск-аппетита будет и ожидания обещанных Д. Трампом скорых телефонных переговоров лидеров США и Китая, что возрождает надежду на некоторые подвижки в торговом противостоянии. Также в СМИ появилась информации о готовности властей КНР разработать план стимулирования потребления в стране, что должно поддержать экономический рост. В плюс рынкам играет и восстанавливающиеся котировки нефти.

Вчера российскому рынку не удалось перейти к росту. Индекс МосБиржи откатился от отметки в 2650 пунктов, под давлением находились акции финансового и нефтегазового сектора, а также металлурги. Сегодня наш рынок продолжит реагировать на изменение внешней конъюнктуры, которая сигнализирует пусть и небольшом, но позитиве. Поэтому индекс МосБиржи может предпринять очередную попытку коррекционного роста и приблизиться к отметке в 2650 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию финрезультатов ТМК. Ожидаем восстановление позиций бумаг в финансовом и нефтегазовом секторах.