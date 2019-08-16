TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) во вторник, 20 августа, опубликует результаты за 2К19 по МСФО и в 17:00 мск проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем хороших квартальных результатов: предположительно, рентабельность улучшилась относительно 1К19 благодаря продолжению роста кредитования. Однако, как мы видели в 1К19, быстрый рост кредитов сопряжен с повышенным темпом увеличения резервов по МСФО на первых этапах наращивания кредитного портфеля. Как правило, по итогам второго полугодия Тинькофф Банк показывает намного более высокую прибыль, чем по итогам первого (в последние два года за второе полугодие банк генерировал 57-60% прибыли), и мы ожидаем, что в этом году ситуация будет складываться таким же образом.

Мы ожидаем чистую прибыль на уровне 8,0 млрд руб., т. е. на 34% выше, чем в 2К18, и на 11% выше, чем в 1К19. Доход на капитал, по прогнозам, составит 64%. Таким образом, чистая прибыль за 1П19 достигнет 15,2 млрд руб., на 30% превысив показатель за 2К18, при доходе на капитал на уровне 64%. По итогам 2019 года мы ожидаем роста прибыли на 32%, что вполне соответствует прогнозируемой динамике первого полугодия.

Темп роста валового кредитования в 2К19 составил 18% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив даже уровень 1К19 (16%). Это должно способствовать увеличению чистого процентного дохода даже в условиях сокращения доходности кредитов: так, чистый процентный доход относительно 2К18 вырос на 36%, а относительно 1К19 — на 12%. Вместе с тем мы ожидаем, что стоимость риска по сравнению с 1К19 не изменится и останется на отметке 7,5%. Между тем это будет означать снижение стоимости риска по итогам 2П19, когда ее рост предположительно замедлится (если она будет соответствовать собственному прогнозу банка в диапазоне 6-7%). В ходе телефонной конференции основное внимание следует уделить тому, в какой степени, по мнению менеджмента, рост резервов обусловлен техническими факторами, а не ухудшением качества кредитов.

Также отметим, что, по нашим прогнозам, комиссионный доход по итогам 2К19 увеличится на 28% относительно 2К18 и на 11% — относительно 1К19, а расходы — соответственно на 35% и 5%, т. к. расходы на привлечение новых клиентов, вероятно, останутся высокими.