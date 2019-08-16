Результаты NVIDIA за второй квартал 2019-го оказались лучше ожиданий, что может сигнализировать о первых признаках восстановления в сегменте производства процессоров, однако серьезным риском для возобновления его роста остаются торговые войны.

Выручка компании снизилась на 17% за год, до $2,58 млрд, что оказалось чуть выше, чем в прошлом квартале и превысило прогнозы аналитиков на 1%. Прибыль упала на 50%, до $552 млн. При этом продажи по всем направлениям бизнеса NVIDIA показывают признаки восстановления по сравнению с предыдущем кварталом, но в основных сегментах — игровых видеокарт и дата-центров динамика год к году по-прежнему отрицательная. Более того, восстановление в сегменте дата-центров идет медленнее, чем ожидалось ранее. Продажи здесь выросли лишь на 3% квартал к кварталу, что, на мой взгляд, говорит о сохраняющемся давлении торговых войн на корпоративный спрос. Таким образом, говорить о достижении предела процессом замедления в секторе пока рано. Ожидаю, что выручка NVIDIA продолжит снижение в третьем квартале, а по итогам года сократится на 5-7%. Однако уже в 2020-м прогнозирую возобновление роста продаж на 20% и выше. Вместе с тем, если торговые войны будут дальше отрицательно влиять на динамику мировой экономики, то фактические темпы роста могут оказаться меньше, что выступает главным риском для NVIDIA.

Среди позитивных факторов можно отметить повышение маржинальности в игровом сегменте, которое положительно сказалось на прибыли. Валовая маржа по GAAP приблизилась к 60% уже в отчетном квартале, поэтому по итогам третьего и в четвертом квартале я ожидаю, что показатель превысит данный уровень.

Отчетность NVIDIA поколебала позиции скептиков в отношении ее бизнеса и выявила признаки восстановления спроса. Долгосрочный потенциал сегмента дата-центров остается фундаментальным драйвером, поэтому мы сохраняем нашу целевую цену по акции компании на уровне $181,27. И все же угроза эскалации торговых войн может отложить восстановление спроса, что выступает риском для бизнеса компании, поэтому в ближайшее время котировки NVIDIA останутся под давлением.