Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно снижался против доллара и евро. Опасения по поводу рецессии мировой экономики позволили доллару и евро обновить локальные максимумы около 66,59 рубля (впервые с 3 мая) и 74,25 рубля (с 11 марта) соответственно.

Факторами давления на российскую валюту стали опасения по поводу рисков перерастания локального аргентинского политического кризиса в экономический и распространения его на остальные развивающиеся рынки. Кроме того, инверсия кривой доходности американских гособлигаций напугала инвесторов, поскольку является предвестником рецессии в экономике.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 1,1 рубля 66,4 рубля, евро — на 60 копеек до 73,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,9 тысячи против 3,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ, ГЕОПОЛИТИКА И РЕЦЕССИЯ

Курс рубля начал неделю снижением на фоне негативной внешней конъюнктуры и политических рисков. Американский президент Дональд Трамп сообщил о неготовности подписать торговое соглашение с Китаем, что усилило напряжение на рынках. Эксперты американского банка Goldman Sachs и вовсе полагают, что это вряд ли состоится раньше президентских выборов в США — в 2020 году.

Неожиданные результаты предварительных выборов президента Аргентины добавили негатива на развивающиеся рынки.

Ряд аргентинских банков подняли курс доллара к песо почти на 30% после итогов праймериз. По итогам обработки более чем 98% голосов на праймериз оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирал 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) — 32,08%. Такой большой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

В августе прошлого года валютные кризисы в Турции и Аргентине произошли почти одновременно и были взаимосвязаны, что спровоцировало обвал валют развивающихся рынков.

Фондовый индекс Аргентины S&P Merval Argentina упал на торгах понедельника почти на 39%, национальная валюта песо при этом подешевела за день на 14,5% к доллару, хотя в течение дня обваливалась и на 29%. 5-летние CDS (credit default swap — страховка от дефолта) на Аргентину взлетели с 1000 до 1860 пунктов, а евробонды Аргентины в моменте стоили 60% от номинала и давали доходность 35% годовых в долларах.

Негатив для любителей рисковых активов пришел и с рынка госбумаг США. Спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями США впервые более чем за 10 лет стал отрицательным, что традиционно указывает на повышение вероятности рецессии.

Рынок нефти на опасениях о снижении спроса на энергоресурсы в условиях рецессии обвалился за одну сессию среды более чем на 4%.

Впрочем, волатильность на рынках и скачок рубля вверх принесли сообщения о том, что Вашингтон откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. При этом торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. Президент США Дональд Трамп позже объяснил отсрочку нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

ПРОГНОЗЫ

В итоге, завершение недели российская валюта провела в снижении к доллару и евро. Неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем сохраняется, риски рецессии также никуда не делись. Как следствие, рынок нефти остается под давлением и может так и не вернуться на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель.

Тем не менее Минфин РФ продолжает успешно размещать ОФЗ. На неделе он продал облигации с погашением в ноябре 2025 года на 20 миллиардов рублей (по номиналу) при спросе 47,011 миллиарда рублей. Такая покупательская активность на рынке рублевого госдолга оказывает поддержку российской валюте.

Кроме того, на следующей неделе начинается налоговый период августа, что традиционно повысит спрос на рублевую ликвидность и тоже поможет валюте РФ выстоять в непростой конъюнктуре августа.