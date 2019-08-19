Фондовые рынки показали коррекцию на прошлой неделе на фоне слабых макроэкономических данных из Китая, инверсии кривой и негативного настроения глобальных инвесторов. На этой неделе состоится встреча глав центробанков, которая должна установить вектор политики на следующий год. Мы ожидаем подтверждения стимулирующих для экономик действий со стороны банкиров.

Глобальные рынки

Подавляющее большинство основных международных рынков акций продолжили демонстрировать негативную динамику вторую неделю подряд, отыгрывая новый этап торгового конфликта между США и Китаем. Индекс MSCI Emerging Markets, рассчитываемый в долларах США, снизился за неделю на 1,1%, американский индекс S&P 500 опустился на 1,0%, европейский Stoxx Europe 600 потерял в евро 0,5%. Единственным исключением стал китайский Shanghai Composite, прибавивший по итогам недели 1,8% в локальной валюте и 2,0% в долларах США после объявления о новых мерах по стимулированию экономики центробанком Китая.

Российский рынок

Ключевые российские индексы РТС и МосБиржи завершили неделю снижением. Индекс РТС потерял 3,9%, индекс МосБиржи снизился на 2,4% на фоне продолжившегося ослабления рубля. Российская валюта относительно доллара США потеряла 1,9%, закрыв неделю на уровне 66,51 руб. Российский рынок корректировался на фоне глобального снижения, но мы не наблюдали больших распродаж, поэтому ожидаем умеренного роста на этой неделе.

Сырьевые рынки

Сырьевые рынки оставались нейтральными. После значительного ралли в ценах на золото мы ожидаем некоторой коррекции.

В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс. барр./сутки, до 29,609 млн барр./сутки. Саудовская Аравия показала наибольшее снижение добычи: на 134 тыс. барр., до 9,7 млн барр./сутки. Таким образом, страна на 610 тыс. барр./сутки превышает свои обязательства по снижению нефтедобычи в рамках сделки «ОПЕК+». Также производство нефти сократилось в Иране (минус 47 тыс. барр./сут.), Ливии (минус 42 тыс. барр./сут.) и Венесуэле (минус 32 тыс. барр./сут.), которые не участвуют в соглашении «ОПЕК+». В отличии от них Ирак вновь увеличил добычу нефти, не выполняя условия соглашения. В целом страны ОПЕК в июле исполнили соглашение на 145%, то есть снизили производство нефти на 360 тыс. барр./сутки больше, чем договаривались.

Мы прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок, в диапазон $58-61/барр. сорта Brent.