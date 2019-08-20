Два сценария для российского денежного рынка
Мы можем предположить два сценария для российского денежного рынка на перспективу ближайшей недели, выбор между которыми будет диктоваться действиями Банка России на предстоящем недельном депозитном аукционе. В моменте ставки фондирования – Ruonia о/н (7.05%) и кросс-валютный своп о/н (7.15%) – находятся под давлением, намекая на избытки остатков на корсчетах.
Первый сценарий – снижение лимита депозита на 700-900 млрд руб. до 1.5-1.7 трлн руб. в расчете на плавный переход через налоговые даты в начале следующей недели (26 августа). В данной ситуации, вероятное нарастание давления на ставки фондирования на период высвобождения избытков ликвидности со среды по понедельник придется компенсировать инструментами тонкой настройки в объеме до 1.0 трлн руб., ввиду уже накопившихся остатков на корсчетах.
Второй сценарий нам нравится больше, так как может способствовать выравниванию уже имеющихся и потенциальных дисбалансов – это сохранение «щедрого» лимита (2.3 трлн руб.) на недельном аукционе с целью заблокировать свободную ликвидность до середины следующей недели и спровоцировать ее легкий дефицит после уплаты налогов. В такой ситуации фондирование автоматически вернется ближе к уровню ключевой ставки одновременно за счет наличия предсказуемой (более предсказуемой, в сравнении с депозитами тонкой настройки) депозитной альтернативы и необходимости поиска фондирования до высвобождения депозита на следующей неделе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190820/830252348.html