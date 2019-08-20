Мы можем предположить два сценария для российского денежного рынка на перспективу ближайшей недели, выбор между которыми будет диктоваться действиями Банка России на предстоящем недельном депозитном аукционе. В моменте ставки фондирования – Ruonia о/н (7.05%) и кросс-валютный своп о/н (7.15%) – находятся под давлением, намекая на избытки остатков на корсчетах.

Первый сценарий – снижение лимита депозита на 700-900 млрд руб. до 1.5-1.7 трлн руб. в расчете на плавный переход через налоговые даты в начале следующей недели (26 августа). В данной ситуации, вероятное нарастание давления на ставки фондирования на период высвобождения избытков ликвидности со среды по понедельник придется компенсировать инструментами тонкой настройки в объеме до 1.0 трлн руб., ввиду уже накопившихся остатков на корсчетах.

Второй сценарий нам нравится больше, так как может способствовать выравниванию уже имеющихся и потенциальных дисбалансов – это сохранение «щедрого» лимита (2.3 трлн руб.) на недельном аукционе с целью заблокировать свободную ликвидность до середины следующей недели и спровоцировать ее легкий дефицит после уплаты налогов. В такой ситуации фондирование автоматически вернется ближе к уровню ключевой ставки одновременно за счет наличия предсказуемой (более предсказуемой, в сравнении с депозитами тонкой настройки) депозитной альтернативы и необходимости поиска фондирования до высвобождения депозита на следующей неделе.