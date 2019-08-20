Официальная экономическая статистика за июль указывает на замедление роста во всех секторах по сравнению с июнем (за исключением сельского хозяйства). Давление оказывали вялый потребительский спрос и ухудшение внешних условий. Мы полагаем, что замедление роста в промышленном производстве, розничной торговле и транспорте приведет к снижению темпов увеличения выпуска в базовых отраслях по итогам июля (в июне годовой показатель составил 1,9%). Впрочем, это будет отчасти компенсировано высокими темпами роста в сельском хозяйстве (доля которого в ВВП в 3К19 должна увеличиться).

- Обрабатывающий и транспортный сектора находятся под давлением из-за неблагоприятного внешнего фона. Годовой рост промышленного производства замедлился с 3,3% в июне до 2,8% в июле на фоне ухудшения динамики в обрабатывающем секторе, годовой рост которого за этот же период замедлился с 3,4% до 2,8%. Данные по структуре выпуска указывают на то, что замедление произошло из-за ориентированных на экспорт отраслей, таких как химическая промышленность и металлургия. Продолжающееся торговое противостояние между США и Китаем негативно сказалось на сырьевых ценах, а также на спросе на металлы, руды и уголь. Ухудшение внешнего спроса на эти виды сырья также отрицательно повлияло на транспортный сектор (т. к. уголь и металлы — самые важные грузы в сегменте железнодорожных перевозок): в июле годовой спад в нем составил 1,2% после роста на 0,4% в июне (впрочем, по итогам 7М19 годовой рост в транспортном секторе все же достиг 1,8%). Мы по-прежнему ожидаем, что увеличение госрасходов на инфраструктуру в 2П19 поддержит обрабатывающий сектор (в частности, сегмент стройматериалов и оборудования), а также промышленное производство в целом.

- Более богатый урожай способствует росту в сельском хозяйстве. Выпуск в сельском хозяйстве в июле увеличился на 5,9% по сравнению с июлем прошлого года, при этом в июне его годовой рост составил 1,2%, а по итогам 7М19 — 2,5%. Эффект низкой базы сравнения за 2018 год, вероятно, продолжит оказывать поддержку годовым темпам роста в ближайшие месяцы (по итогам 3К18 годовое снижение выпуска в данном секторе достигло 5,1%). Вес сельского хозяйства в ВВП в третьем квартале года продолжает увеличиваться, так что этот сектор в текущем году должен послужить стимулирующим фактором для экономического роста в целом, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



