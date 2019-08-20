Целевая цена акции Baidu до конца второго квартала 2020 года - $154
Выручка Baidu за второй квартал выросла на 1,4%, до 26,3 млрд юаней ($3,8 млрд), скорректированная прибыль на акцию составила 3,635 млрд юаней ($525 млн). Оба показателя оказались выше ожиданий на рынке, но основной причиной для роста акций на постмаркете на 10% стало не это. Компания зафиксировала увеличение числа пользователей на 8% квартал к кварталу, хотя очень многие ожидали снижения этого показателя. Негативные прогнозы по Baidu понятны: конкуренция в Китае привела к тому, что ей пришлось покинуть топ-5 технологических компаний по капитализации, которая упала на 53% за последний год.
Такие компании, как Meituan, NetEase, Tencent и ByteDance, быстро адаптируются под мобильный трафик в Китае, который растет двузначными темпами. Причем ByteDance забирает у конкурентов рекламный трафик не только через новостные и социальные приложения, но и через запущенный недавно поисковик. Стоит отметить, что Baidu имела в китайском сегменте интернета монополию на поиск с 2010 года, после ухода с местного рынка Google. Однако глава компании Робин Ли указывает, что проводимая компанией реструктуризация уже начала приносить плоды.
Целевая цена акции Baidu до конца второго квартала 2020-го — $154. Однако из-за введенных США импортных пошлин все китайские активы торгуются ниже своей фундаментальной стоимости. Компании из КНР, в том числе Baidu, выглядят очень привлекательно, но для принятия инвестиционного решения по ним необходимо дождаться, когда внешнеторговый конфликт между Китаем и Штатами полностью разрешится.
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