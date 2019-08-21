В сегменте однодневных ставок существенных движений во вторник не наблюдалось. Средняя ставка по однодневным кредитам на межбанке осталась на прежнем уровне в 7,08%, в то время как средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась до 7,09% (-3 бп). Внутридневная волатильность немного уменьшилась, однако по-прежнему на рынке ощущался концентрированный спрос на ликвидность.

На данный момент уровень ликвидности выглядит достаточным, но, судя по всему, она неравномерно распределена по банковской системе. На наш взгляд, на это также указывают и результаты вчерашнего аукциона недельных депозитов. Банки были готовы увеличить объем своих средств на депозитах в ЦБ на 160 млрд руб., однако в преддверии уплаты налогов на следующей неделе регулятор сократил лимит привлечения до 2,32 трлн руб. Таким образом, 70 млрд руб. ликвидности с депозитов должно сегодня вернуться в систему. Согласно оценкам Банка России, в течение недели бюджет абсорбирует 315 млрд руб. ликвидности, из чего следует, что расходы бюджета в начале текущей недели должны будут смягчить негативный эффект от уплаты НДПИ и НДС. В систему также должно поступить порядка 70 млрд руб. за счет сезонного сокращения объема наличных денег в обращении, в связи с чем в ближайшие дни остатки средств на корсчетах в ЦБ, по нашим оценкам, могут превысить 2,7 трлн руб. В этом случае до начала налогового периода мы можем увидеть некоторое понижательное давление на ставки овернайт.

В других сегментах рынка улучшение общего аппетита к риску вчера привело к снижению ставок. Более длинные ставки FRA опустились на 3–4 бп, тогда как кривая процентных свопов сместилась вниз в среднем на 2 бп. Дальний конец кривой NDF сместился вниз на 4 бп. Сильнее всего – на 6–8 бп – снизились ставки кросс-валютных свопов.