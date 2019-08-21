Учитывая рыночную динамику привилегированных акций Сургутнефтегаза, которые продолжают восстанавливаться до уровней, зафиксированных накануне 17 июля, когда акции стали торговаться без дивидендов (с учетом дивидендов с начала лета акции показали отстающую динамику относительно индекса РТС), мы повышаем нашу рекомендацию по ним до Покупать (с Держать) при сохранении прогнозной цены на горизонте 12 месяцев без изменений (0,56 долл.; ожидаемая полная доходность – 27%). Мы полагаем, что ослабление рубля может оказать дополнительную поддержку акциям, дивидендная доходность по которым за 2019 г. может составить около 10%, если курс рубля на конец года будет на уровне 66,65 за доллар, или 11,5% при нашем прогнозном курсе 67,82 руб. за долл. и исходя их последних опубликованных финансовых результатов по РСБУ.

Среди худших по динамике, однако макроэкономическая конъюнктура остается благоприятной. В этом году привилегированные акции Сургутнефтегаза входят в число худших по динамике в российском нефтегазовом секторе (-19,0% в рублевом выражении с начала года; стоит отметить, что дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза за 2018 г. составила около 19%), хотя фундаментальные характеристики компании не изменились. Однако мы обращаем внимание на то, что особую важность для эмитента представляет динамика курса USDRUB, поскольку компания обладает запасом денежных средств в объеме 43,5 млрд долл., преимущественно номинированных в долларах. Чем слабее рубль, тем выше прибыль от курсовых разниц, которая в дальнейшем транслируется в дивиденды.

Рекомендация по привилегированным акциям повышена до Покупать. Даже при нашем довольно консервативном прогнозе цен на нефть – в среднем 55,10 долл./барр. в 2п19 – дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза за 2019 г., по нашим расчетам, может составить 10%, что значительно превышает уровень его ликвидных аналогов. Мы полагаем, что по мере ослабления рубля привилегированные акции Сургутнефтегаза будут пользоваться все большим спросом у инвесторов. Мы не вносим никаких изменений в нашу модель и сохраняем прогнозную цену на горизонте 12 месяцев без изменений на уровне 0,56 долл. Однако ожидаемая полная доходность теперь составляет 27%, и мы повышаем нашу рекомендацию до Покупать (с Держать). Ключевые риски для нашего прогноза и инвестиционной привлекательности бумаг Сургутнефтегаза связаны со снижением котировок нефти и укреплением рубля, а также c потенциальными негативными изменениями в регулировании сектора.



