• До того как началась активная разработка месторождений сланцевой нефти, США были одним из крупнейших в мире импортеров углеводородов. В 2013 г. на долю Соединенных штатов пришлось 17% мирового импорта нефти.

• Подписание в 2016 г. соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) поддержало цены на нефть и способствовало дальнейшему увеличению ее внутренней добычи в США.

• Освоение месторождений сланцевой нефти привело к значительному росту добычи в США природного газа (объем которой уже сейчас больше, чем в России), а также экспорта СПГ (на данный момент на территории США действуют мощности по производству 55,8 млн т сжиженного газа в год, а еще по 55,8 млн т мощностей приняты инвестиционные решения).

• В результате стремительного роста мирового производства природного газа на рынке образовался избыток его предложения. Объем экспорта СПГ из США в Европу по состоянию на май 2019 г. увеличился в 10 раз по сравнению со средним показателем 2018 г., достигнув 4,7 млрд куб. футов в день (49 млрд куб. футов в годовом выражении).

• Политические риски, связанные с окончанием действия газового контракта между Газпромом и Украиной, а также потенциальная задержка ввода в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 создают угрозу для поставок российского газа в Европу, что может привести к волатильности цен на газ в краткосрочной перспективе. Правда, довольно быстро недопоставки газа на европейский рынок будут компенсированы за счет избыточного мирового предложения СПГ.