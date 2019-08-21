Результаты "Норникеля" продолжат опережать консенсус-прогноз
Норильский никель опубликовал финансовые результаты за 1п19, которые мы оцениваем позитивно. В частности, EBITDA превысила консенсус-прогноз на 4%, FCFE – на 6%. Принимая во внимание рост цен на никель и палладий, а также позитивный вклад со стороны программы повышения эффективности расходов, мы ожидаем, что в 2п19 динамика EBITDA будет сопоставимой с показателем за 1п19, в связи с чем повышаем наш прогноз финансовых результатов за 2п19. В результате мы повышаем прогнозную цену на горизонте 12 месяцев до 27,30 долл. за ДР. Ожидаемая полная доходность теперь составляет 36%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать. Мы ожидаем, что результаты компании продолжат опережать консенсус-прогноз.
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