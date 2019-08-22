РусГидро представит результаты за 1П19 в четверг, 29 августа.

Финансовые результаты будут опубликованы на корпоративном сайте компании после 14:00 по московскому времени. В 16:00 состоится конференц-звонок менеджмента с презентацией финансовых результатов на английском языке.

Мы ожидаем слабую отчетность по итогам 1П19 г. в первую очередь из-за спада выработки, который сократился на 13,1% г/г. При этом компания продолжает сталкиваться с ростом цен на уголь на Дальнем Востоке, который, по нашим оценкам, составляет 11-12% г/г.

Эти факторы должны оказать негативное влияние на EBITDA и чистую прибыль, их снижение мы ожидаем на уровне 14,5% и 20,3% соответственно.

На конференц-звонке нам было бы интересно услышать комментарии относительно хода строительства станций на Дальнем Востоке – в ближайшие полгода-год РусГидро должна ввести Сахалинскую ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Нижне-Бурейскую ГЭС.

Кроме того, было бы интересно услышать комментарии касательно изменения условий форвардного контракта с банком ВТБ, а также прогресса в сделке по рефинансированию долга ДГК – по информации СМИ, РусГидро обсуждает условия обмена активами со структурами Андрея Мельниченко. Помимо этого, возможны комментарии относительно будущих условий модернизации станций на Дальнем Востоке.

Мы считаем невеликой вероятность того, что на конференц-звонке будет озвучена информация, способная значительно повлиять на котировки. В связи со слабыми результатами мы ожидаем умеренно негативной реакции рынка. На перспективе полугода мы не видим позитивных триггеров для компании – отчетность за 3К19, вероятно, будет омрачена отрицательной переоценкой стоимости форварда, а в отчетности за 4К19 мы, скорее всего, вновь увидим разовый негативный эффект списания основных средств после ввода дальневосточных станций.