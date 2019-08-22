МТС (ВВ/-/ВВ+) опубликовала результаты за 2 кв. 2019 г. и повысила годовой прогноз по росту выручки и OIBDA. Долговая нагрузка немного выросла по сравнению с 1 кв. 2019 г. из-за увеличения процентных расходов и оборотного капитала, но мы ожидаем, что к концу года она останется на текущем уровне.

Во 2 кв. 2019 г. выручка выросла на 9,4% г./г. во многом благодаря консолидации МТС Банка, а также повышения потребления данных на Украине. Выручка от услуг сотовой связи в России выросла на 1,7% г./г., сдерживающими факторами являлись отмена национального роуминга и повышение НДС. OIBDA прибавила 4%, а рентабельность по OIBDA сократилась на 2,3 п.п. г./г. из-за снижения доли высокомаржинального сегмента услуг сотовой связи в структуре бизнеса МТС.

МТС повысила прогноз по росту выручки в 2019 г. с «более 3% г./г.» до 4-6% г./г. и росту OIBDA с 0% до 1-3% г./г. В качестве аргументов за улучшение прогноза МТС привела конкурентную обстановку на рынке сотовой связи, который компания расценивает как стабильный, а также видит потенциал для оптимизации розничной сети на 200-300 салонов до конца года и ожидает, что другие операторы поддержат инициативу по снижению конкуренции в дистрибуции СИМ-карт.

Свободный денежный поток во 2 кв. 2019 г. оказался отрицательным, в первую очередь, из-за роста оборотных активов МТС Банка, а также за счет увеличения процентных расходов после оплаты штрафа, связанного с антикоррупционным расследованием SEC в Узбекистане. В результате долговая нагрузка выросла по сравнению с 1 кв. 2019 г. с 2,0х Чистый долг/OIBDA до 2,1х по новым правилам МСФО. С учетом прогноза на 2019 г. практически весь свободный денежный поток, ожидаемый во 2 П 2019 г., будет потрачен на дивидендные выплаты, поэтому уровень долговой нагрузки на конец года должен остаться на текущем уровне при условии отсутствия значительных сделок M&A.

Наша рекомендация от 24 мая покупать MOBTEL 23 реализовалась: доходность выпуска опустилась с YTM 4,45% до YTM 3,77%, что обусловлено общей рыночной тенденцией по снижению долларовых доходностей. Спред VIP GTH 23 – MOBTEL 23 сузился до 30 б.п. При этом стоит отметить, что в выпуске VIP GTH не будет субординации после выкупа VEON эмитента GTH (оферта одобрена), как следствие, спред должен сократиться до нуля (по долговой нагрузке VIP и MOBTEL выглядят одинаково). Поэтому выпуски VIP GTH выглядят интересно, предлагая относительно высокие премии к суверенной кривой РФ (140 б.п. по VIP-GTH 23).