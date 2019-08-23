Дочерняя компания "Газпрома" может купить "Газпром бурение" за 47 млрд рублей: нейтрально
По сообщению агентства РБК, компания Газстройпром, дочернее предприятие Газпрома, согласилось приобрести бурового подрядчика Газпром бурение за 47 млрд руб. (715 млн долл.). Завершить сделку планируется осенью текущего года. Как уточняет РБК, основным владельцем Газпром бурения является Игорь Ротенберг, контролирующий 78,8%, еще 16,3% принадлежат ЗПИФ Оскар и 5% – Александру Замятину. Ранее компания принадлежала Газпрому, который в 2011 г. продал ее за 4,1 млрд руб. (139,6 млн долл.). По данным РБК, в 2018 г. выручка Газпром бурения составила 1 260,5 млн долл., чистая прибыль – 143,6 млн долл. Газпром владеет 49% Газстройпрома, остальные доли в котором контролируют структуры, близкие к Газпромбанку, а также частные инвесторы.
Наш комментарий: Газпром официально не подтвердил проведение переговоров по поводу актива. Газпром бурение не является публичной компанией, поэтому о ней доступно не так много информации. Однако стоит отметить, что главным клиентом Газпром бурение является Газпром. Согласно информации на сайте Газпром бурение, в настоящий момент компания владеет 118 буровыми установками, из которых 25 обладают мощность менее 250 т., 55 – мощностью 250 т., 27 – 320 т., 10 – 400 т. и 1– 450 т. Стоимость замены буровых установок может составить 50–60 млрд руб. (0,8–0,9млрд долл.). Мы не знаем, какой у компании уровень расходов на износ и амортизацию и задолженности. Таким образом, нам сложно определить ее справедливую стоимость. Тем не менее, мы считаем, что рынок может воспринять сделку нейтрально. По состоянию на конец 2017 г. чистый долг компании составлял —998 млн руб. (-17,3 млн долл.).
В марте РБК сообщало, что Газпром ведет переговоры о покупке Стройгазмонтажа и Стройтранснефтегаза, предполагая закрыть обе сделки до конца текущего года. Никакой другой информации стороны не раскрывали.
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