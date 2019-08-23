Московская Биржа представила финансовый отчет за 2 квартал 2019 года.

Комиссионные доходы биржи выросли на 10,7% г/г до 6,56 млрд руб. за счет всех рынков, кроме валютного – это рекордная величина в истории Московской Биржи. В частности, комиссионные доходы от рынка облигаций выросли на 36,3% г/г до 751,6 млн руб. отчасти за счет притока капитала в фонды, инвестирующие в российские облигации. Наибольшие комиссионные доходы были зафиксированы на денежном рынке – рост на 14,5% г/г до 1,79 млрд руб. за счет увеличения срока сделок РЕПО и структуры сделок. В то же время чистые процентные без учета переоценки инвестиционного портфеля сократились на 0,6% г/г до 4,12 млрд руб. отчасти из-за смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июне текущего года. Московская Биржа отметила значительный рост клиентов-физических лиц, число которых превысило 2,7 млн человек.

Во 2 квартале 2019 года чистая прибыль Московской Биржи увеличилась на 21,3% г/г до 5,9 млрд руб. Таким образом, за 1 полугодие 2019 года чистая прибыль сократилась только на 12,6% г/г до 9 млрд руб. Снижение прибыли произошло в основном из-за создания резерва на возможные потери от хищения зерна на сумму 2,4 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность компании может остаться на прежнем уровне около 8%.

Также не исключено, что Московская Биржа может вернуться к практике выплаты полугодовых дивидендов. Инвесторы ждут дополнительной информации по вопросу дивидендной политики осенью текущего года. Несмотря на относительную дороговизну по мультипликаторам, акции компании являются привлекательными в долгосрочной перспективе.