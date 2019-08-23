Рубль на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленную динамику против основных резервных валют. При этом доллар и евро обновили многомесячные максимумы, поднявшись до 67,11 рубля (с 14 февраля) и до 74,41 рубля (с 11 марта), соответственно.

Рынок нефти попытался закрепиться на психологически значимой отметке 60 долларов за баррель сорта Brent, однако не смог, и к завершению недели пытается удержаться на уровне 59 долларов. Поддержка курсу рубля при этом приходит от пика налогового периода августа, приходящегося на эту и начало следующей недели. Кроме того, позитивно ослабление геополитических рисков после начала обсуждения возврата России в состав "большой восьмерки".

В итоге курс доллара к вечеру пятницы за неделю снижался на 70 копеек до 65,8 рубля, евро — на 90 копеек до 72,9 рубля.

РУБЛЬ – ГЕОПОЛИТИКА ПОМОГАЕТ

Рубль начинал неделю снижением против доллара и евро. Негативный фон поддерживался слабым аппетитом инвесторов к риску из-за сохранения напряженности в американо-китайских торговых отношениях. При этом активная риторика западных представителей по поводу гонконгских событий также увеличивала градус геополитических рисков для валют развивающихся рынков.

Однако завершение периода конвертации инвесторами дивидендов крупных российских компаний из рублей в валюту уменьшило спрос на доллары и евро. Кроме того, возросли продажи валюты экспортерами в рамках подготовки к пику налогового периода августа. Это поддержало рубль уже во вторник.

Внешний позитив также помог рублю набирать в весе. В частности, администрация США продлила еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. В то же время, эта новость была подпорчена сообщениями о том, что власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.

Впрочем, рубль нашел поддержку в риторике о возможном возврате России в состав "большой восьмерки" после слов Дональда Трампа о том, что он "определенно" поддержал бы возвращение России в G8, если это кто-то предложит. Такое предложение как раз и поступило – от французского президента Эммануэля Макрона.

Конъюнктура внешних рынков в середине недели также благоприятствовала восстановлению курса рубля против основных резервных валют. Так, стоимость нефти обновила максимум за неделю — выше уровня 61 доллар за баррель на статистических данных. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 августа, уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 437,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя только на 1,889 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), обеспечивающем торги на NYSE, снизились на 2,5 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона баррелей.

Валюты развивающихся рынков также перешли к росту на фоне возвращения аппетита к риску на мировых торговых площадках.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в позитивном тренде, обновляя недельные максимумы. При этом позитивный фон может сохраниться на фоне высокого спроса инвесторов на рублевый госдолг.

Минфин России на аукционах в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на общую сумму 25,341 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе 66,3 миллиарда. По итогам восьми аукционных дней Минфин РФ выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале на 50,3%, разместив облигации на общую сумму 150,864 миллиарда рублей из 300 миллиардов рублей плановых.

Кроме того, спрос на рублевую ликвидность сохранится на фоне оттока из банковской сферы РФ из-за налогового периода, в августе обязательные выплаты превысят 1,7 триллиона рублей.

Наконец, спрос на рисковые активы и рубль в частности может сохранится на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.