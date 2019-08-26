Очередной обмен тарифными решениями между США и Китаем спровоцировал новые шоковые волны на мировых финансовых площадках. Доходность UST’10 провалилась до 1.45%, что на 20 бп (!) ниже уровней открытия торгов в пятницу. Американские фондовые индексы потеряли в пятницу 2.4-3.0% капитализации. Индекс доллара против ключевых валют развитых стран (DXY) просел сразу на 0.7 п, с 98.4 п до 97.7 п. Одновременно с этим позиции американской валюты окрепли относительно валют развивающихся стран (USD/CNY 7.15, +0.9% с закрытия торгов в четверг).

Сегодня ажиотаж на рынках должен несколько спасть по причине выходного дня в Лондоне (Summer Bank Holiday). В целом, однако, конец августа и начало сентября обещают пройти в нервном ключе. Обострение торговых прений между США и Китаем цементирует уверенность рынков в снижении ставки Fed Funds на 25 бп по итогам заседания ФРС 17-18 сентября. Но опасения относительно глобального экономического роста продолжают усиливаться.

Для российского рубля (USD/RUB 66.2) это чревато очередным витком ослабления, тем более, учитывая завершение сегодня наиболее крупных в августе налоговых выплат. По нашему мнению, пока движение на валютном рынке недостаточно для того, чтобы развернуть расклад сил перед грядущим заседанием ЦБ 6-го сентября, на котором мы и экономический консенсус ожидаем увидеть снижение ключевой ставки на 25 бп. При этом, риторика российского регулятора должна стать более осторожной – и первые сигналы в данном отношении могут поступить уже в ближайшие дни, до наступления «недели тишины».