"Сургутнефтегаз" добавлен в портфель наиболее привлекательных акций
В июле–августе привилегированные акции Сургутнефтегаза отстали от рынка, несмотря на ослабление рубля.
При текущем обменном курсе в 66 руб. за доллар дивидендная доходность этой бумаги может составить 9%. Исходя из этого мы считаем, что на данный момент рынок не закладывает выросший курс USDRUB, в связи с чем мы добавляем SNGSP в портфель наиболее привлекательных акций.
В случае дальнейшего ослабления рубля дивидендная доходность бумаги может повыситься, что делает ее защитным активом против снижения курса рубля. И наоборот, укрепление рубля может негативно отразиться на рыночной стоимости SNGSP.
В целом мы считаем целесообразным добавить бумагу в портфель в качестве инструмента хеджирования валютного риска, которому подвержены акции других компаний, и в то же время способа получить выгоду от недооцененного, на наш взгляд, рубля.
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