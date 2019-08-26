В июле–августе привилегированные акции Сургутнефтегаза отстали от рынка, несмотря на ослабление рубля.

При текущем обменном курсе в 66 руб. за доллар дивидендная доходность этой бумаги может составить 9%. Исходя из этого мы считаем, что на данный момент рынок не закладывает выросший курс USDRUB, в связи с чем мы добавляем SNGSP в портфель наиболее привлекательных акций.

В случае дальнейшего ослабления рубля дивидендная доходность бумаги может повыситься, что делает ее защитным активом против снижения курса рубля. И наоборот, укрепление рубля может негативно отразиться на рыночной стоимости SNGSP.

В целом мы считаем целесообразным добавить бумагу в портфель в качестве инструмента хеджирования валютного риска, которому подвержены акции других компаний, и в то же время способа получить выгоду от недооцененного, на наш взгляд, рубля.