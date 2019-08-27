Власти РФ могут разрешить частным компаниям работать на шельфе: нейтрально для рынка
Правительство готовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям. С 2008 г. действует постановление, согласно которому вести добычу в Арктике могут только госкомпании, обладающие не менее чем 5-летним опытом работы на шельфе. В настоящий момент право разработки арктического шельфа имеют только Роснефть и Газпром (через Газпром нефть) – они располагают 90% соответствующих лицензий. По данным Минприроды, запасы в Арктике в 2015 г. оценивались в 1,7 млрд т нефти и 13,2 трлн куб. м газа.
На наш взгляд, российские нефтегазовые компании едва ли будут активно развивать бизнес на шельфе Арктики в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая относительно низкие цены на нефть (по сравнению с уровнем более 100 долл./барр. в начале 2010-х гг.) и ряд внешних препятствий, в том числе соглашение ОПЕК+ и санкции, ограничивающие возможности привлечения иностранных партнеров и финансирования, закупки оборудования для разработки арктического шельфа. Таким образом, даже если правительство примет положительное решение, мы не ожидаем значительной реакции со стороны российского нефтегазового сектора. Как мы полагаем, принадлежащее Газпром нефти Приразломное месторождение (добыча в 2018 г. составила 3,2 млн т) останется в ближайшие годы единственным разрабатываемым месторождением на шельфе Арктики. В целом мы считаем новость нейтральной для восприятия компаний сектора.
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