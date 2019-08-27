Вчера Минэкономразвития представило обновленный макроэкономический прогноз на 2019-2024 гг., который может в значительной степени обострить полемику между Банком России и Правительством относительно необходимой жесткости процентной политики в ближайшие 4-6 кварталов. Если отложить в сторону «целевые» параметры роста экономики после 2021 года с темпом более 3.0% ежегодно на базе ускорения инвестиционного цикла и сосредоточиться только на краткосрочном прогнозе на 2п’19 и 2020 год, можно прийти к выводу о необходимости снижения ключевой ставки до рекордно низких уровней.

По мнению Министерства экономики, кредитный цикл находится на стадии бума, и даже в случае эффективной реализации мер по сдерживанию роста потребкредитования (с 1 октября 2019 года) его последствия еще длительное время будут сдерживать рост реальных располагаемых доходов населения из-за высокой доли обязательных процентных платежей. В свою очередь, это продолжит сдерживать инфляционное давление и приведет показатель потребительской инфляции к 3.0% г/г по итогу 2020 года (3.8% г/г, согласно предыдущей версии прогноза). Лишь смягчение денежно-кредитной политики и концентрация усилий на увеличении доли ипотечного и корпоративного кредитования позволят поддержать темпы роста экономики. Однако уже на поверхности лежит вопрос о роли процентных платежей по ипотеке и низких темпах роста реальных заработных плат, сдерживающих потенциал роста потребления населения.

В сопровождение тезиса о денежно-кредитной политике стоит отметить большое внимание к «структурным» реформам, ориентированным на снижение административных барьеров, улучшение администрирования и стимулирования конкуренции. В совокупности с началом активного цикла реализации Национальных проектов, именно эти условия должны способствовать ускорению инвестиционного цикла российской экономики. Однако и здесь возникают противоречия с витающей в воздухе угрозой падения темпов мировой экономики, о которой Минэкономразвития отзывается как «о структурном замедлении мировой экономики под воздействием накопленных дисбалансов». Низкие темпы роста внешнего спроса при условии резкого снижения ставок и наращивании госинвестиций могут привести к инфляционному сценарию, а не дезинфляции.