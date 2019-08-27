Банк Санкт-Петербург представил финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Чистые процентные доходы банка увеличились на 7,3% г/г до 11,1 млрд руб, но тем не менее чистая прибыль снизилась на 20,9% г/г до 3,5 млрд руб. Негативная динамика чистой прибыли отчасти связана с падением чистых доходов от операций с инвестиционными ценными бумагами более чем в 9 раз – до 49,5 млн руб. Кроме того, в аналогичном периоде годом ранее присутствовал доход от переоценки кредитов по справедливой стоимости на сумму 382,2 млн руб. Текущая стратегия на 2018-2020 годы подразумевает расширение присутствия в Москве, в связи с чем в будущих периодах можно ожидать увеличения кредитного и депозитного портфелей банка, однако в текущих условиях чистая прибыль банка за прошедшие 12 месяцев продолжает падать второй квартал подряд, а рентабельность капитала сократилась до 10,6% – это минимальный уровень за 1,5 года.

Акции компании снижаются с начала мая на фоне слабых финансовых результатов банка. Инвесторы не были воодушевлены тем, что банк выкупит собственные акции по 53,5 руб. за акцию, что предполагает премию почти 8% к текущим котировкам. Более того, банк планирует погасить эти акции после завершения процедуры обратного выкупа, что повысит размер дивиденда на акцию. По итогам 2019 года банк планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне не менее 20% чистой прибыли. Таким образом, по итогам 1 полугодия 2019 года банк уже заработал скромные 1,39 руб. дивидендов на акцию (2,8% дивидендной доходности). По итогам всего 2019 года инвестор может рассчитывать более чем на 5% дивидендной доходности.