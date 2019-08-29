На глобальных площадках наблюдаются умеренно негативные настроения на фоне сохранения геополитической неопределенности на высоком уровне. Накануне власти США официально подтвердили, что с 1 сентября на часть китайских импортных товаров будут введены пошлины в размере 15%, как об этом ранее писал президент США Д. Трамп. Кроме того, сегодня утром министр финансов США С. Мнучин затруднился назвать сроки нового раунда американо-китайских торговых переговоров, что также говорит о сохраняющейся неопределенности по торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Отметим, что вчера давление на рисковые активы усилилось после того, как премьер-министр Великобритании Б. Джонсон попросил королеву отложить начало работы парламента до 14 октября – в этот день она должна выступить перед депутатами и огласить новые приоритеты в работе правительства. Напомним, что дедлайном по выходу Великобритании из состава ЕС является 31 октября, а значит парламент, который вернется на работу 14 числа, вряд ли успеет заблокировать сценарий возможного «жесткого» Брексита. На этом фоне британский фунт остается под давлением. В целом, рост геополитической неопределенности в мире увеличивает спрос на защитные активы и оказывает давление на весь блок рисковых активов. Сегодня в 15.00 (мск) будут опубликованы данные по инфляции в Германии. Инфляционное давление в немецкой экономике, скорее всего, останется слабым, что сегодня, на наш взгляд, способно оказать негативное влияние на европейскую валюту.

Рубль накануне остался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ослабление последних 2 дней фактически свело на нет относительно более устойчивую динамику рубля на прошлой неделе, обеспеченную налоговым периодом. Одной из ключевых тем для рубля остаётся ситуация вокруг торговых переговоров. По всей видимости, повышения американских тарифов на 15% на оставшиеся 300 млрд. долл. китайского импорта с 1 сентября избежать не удастся. В этих условиях на горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках. Сегодняшние данные по инфляции в Германии (15:00 по Москве) могут обеспечить рублю поддержку в паре с евро.