Первая половина вчерашнего дня не сулила ничего хорошего. Очередной виток истерии по поводу «инвертированной кривой доходности» давил на мозги участников рынка и с трудом верилось, что они найдут в себе силы все же набраться храбрости и начать покупать. Но, как известно, жадность фраера сгубила, поэтому когда стало понятно, что пока никакой эскалации напряжения больше не предвидится, спекулянты решились чуток разогнать рынок и стали более активно покупать подешевевшие накануне акции. В итоге к концу торгов участники так раскочегарили рынок, что индекс Dow Jones (DJIA-30) даже сумел преодолеть отметку в 26 тысяч пунктов, и по итогам дня вырос на 1%. Наибольший вклад в этот рост внесли акции банков и медицинских компаний, а также нефтянка, которая бурно росла вместе с ростом нефтяных котировок.

Рост остальных индексов был менее впечатляющим. Особенно расстроил NASDAQ, который явно выбивался из общего позитивного настроя и прибавил лишь 0,38%. Это настораживает, поскольку свидетельствует о том, что участники рынка все же не хотят в настоящий момент брать на себя слишком большие риски. Да и небольшие обороты, наблюдаемые на торгах, говорят о том же самом.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции сырьевого сектора. Спрос подстегнули данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, которые достаточно неожиданно показали резкое снижение запасов сырой нефти более чем на 10 млн. баррелей вместо планировавшегося снижения на 2 млн. баррелей.

Очень неплохо смотрелись вчера акции потребительского сектора. Главными забойщиками здесь по-прежнему были ведущие табачные компании Phillip Morris (PM, +3,65%) и Altria (MO, +1,33%). Позавчера инвесторы и спекулянты на вышедшей новости о возможном объединении этих компаний явно перестарались и уронили акции этих компаний слишком уж сильно. И вчера вполне закономерно пошла «обратка» — мы увидели хороший рост на повышенных оборотах. Однако, если учесть, что с начала августа тот же Phillip Morris подешевел почти на 30%, а вчерашний рост ограничился менее чем 4%, то акциям еще есть куда расти и они остаются весьма привлекательными для покупки.

Среди отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит также отметить акции крупнейшего мирового авиаперевозчика компании American Airlines (AAL, +3,60%), взлетевшие вверх на ожиданиях выдачи разрешения полетов Boeing 737, которых у AAL слишком много и которые пока продолжают стоять на приколе.

ОЖИДАНИЕ РЫНКА 29 АВГУСТА

Вчерашний вечерний позитив продолжает набирать обороты. Главных драйвера роста на первую половину дня четверга два. В Европе это весьма вероятное окончание политического кризиса в Италии и создание нового коалиционного правительства, а в Штатах — это информация о том, что Китай не будет спешить с введение новых тарифов в ответ на повышение тарифов американской стороной.

Первая новость привела к тому, что все европейские индексы улетели вверх и прибавляют к полудню более 1%. Впереди планеты всей естественно итальянцы, где индекс миланской биржи прибавляет даже более 2%.

Что же касается американского рынка, то здесь фьючерсы на основные индексы также демонстрируют уверенную повышательную динамику и пытаются приблизиться к тем же отметкам, что и в Европе, то есть где-то на 1%. Как долго продержится этот энтузиазм пока не понятно, поскольку весь он основан исключительно на словесных интервенциях и не более того. При этом многие аналитики отмечают, что именно в затягивании процесса переговоров и состоит главная цель китайской стороны, поскольку чем дальше, тем ближе будут президентские выборы в США и тем слабее будет позиция президента Трампа, так как он будет спешить предъявить миру хоть какие-то достижения в этой области. Короче, все как всегда — Китай никуда не спешит и уверен, что он всех «пересидит» и в любом случае выиграет.

Однако политика политикой, а конкретно сегодня мы все же ждем рост и вполне возможно даже хороший рост на повышенных оборотах. И поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на акции, которые сильно провалились в последнее время и имеют неплохой потенциал роста. К этой категории в первую очередь относятся акции таких компаний как Kraft Heinz (KHC), Macy’s (M), American Airlines (AAL).