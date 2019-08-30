АФК Система (ВВ-/-/ВВ-) опубликовала результаты за 2 кв. 2019 г., продемонстрировав замедление темпов роста ключевых непубличных активов. Целевой уровень по общему долгу подтвержден в диапазоне 140-150 млрд руб., при этом продажа доли в Детском мире больше не является приоритетным вариантом развития актива, поэтому достижение этого уровня может занять больше времени, чем предполагалось ранее (и вряд ли в этом году).

Рост выручки во 2 кв. 2019 г. составил 10% г./г., а скорректированной OIBDA – 1% г./г., причем рост OIBDA был частично обусловлен разовыми факторами, такими как восстановление резервов в МЕДСИ и продажей непрофильных активов Бизнес-Недвижимости. Динамика финансовых показателей крупнейших непубличных активов несколько ухудшилась: рост выручки и OIBDA Segezha Group замедлился с 26% г./г. и 82%, соответственно, в 1 кв. 2019 г. до 17% г./г. и 45% г./г. во 2 кв. 2019 г. Агрохолдинг Степь продемонстрировал рост выручки на 25% г./г. во 2 кв. 2019 г., при этом OIBDA снизилась на 24% г./г. На этом фоне хорошо выглядят результаты МЕДСИ, которая нарастила OIBDA на 186% г./г., отчасти благодаря восстановлению резервов, сформированных в течение 2018 г. и 1 кв. 2019 г.

Свободный денежный поток Корпоративного центра во 2 кв. 2019 г. оказался практически нулевым: инвестиции, операционные и процентные расходы были сбалансированы поступлениями в виде дивидендов и доходов от участия в обратном выкупе акций МТС. При этом совокупный долг Корпоративного центра сократился на 9,4 млрд руб. благодаря погашению евробондов в мае. Кроме того, руководство АФК Система заявило о намерении использовать средства от продажи 49% Лидер-Инвеста группе Эталон (14,6 млрд руб.) для снижения долговой нагрузки.

В ходе телеконференции руководство АФК Система подтвердило, что органическое сокращение долговой нагрузки может составлять примерно 10 млрд руб. в год, а с учетом продажи доли в Лидер-Инвесте и получения основной части дивидендов от дочерних компаний во 2П, можно ожидать некоторого снижения долговой нагрузки к концу года. Компания также ожидает некоторого ухудшения результатов Segezha Group во 2П 2019 г. из-за негативной ценовой конъюнктуры, при этом уровень рентабельности по OIBDA в целом за 2019 г. ожидается в диапазоне 20-22%.