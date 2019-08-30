Рубль на последней рабочей неделе августа продемонстрировал разнонаправленную динамику против основных резервных валют в узком диапазоне. При этом доллар и евро немного укрепились после ослабления на предыдущей неделе.

Рынок нефти продолжил цепляться за психологически значимую отметку 60 долларов за баррель сорта Brent, также оставаясь в узком ценовом диапазоне, не давая четкого ориентира курсу рубля.

В итоге курс доллара к вечеру пятницы за неделю повышался на 50 копеек до 66,5 рубля, евро снижался на 10 копеек до 73,4 рубля. Уход евро к минимумам августа (в районе 1,10 доллара), которых не отмечалось уже с мая 2017 года, добавил влияния на динамику евро против рубля.

СПОКОЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕТА

Рубль начинал неделю снижением против доллара и евро. Негативный фон поддерживался на психологическом уровне вступлением с 26 августа в силу второго пакета санкций США против России в рамках "дела Скрипалей". Они включают в себя ограничения на участие в госдолге и требование Вашингтона к международным организациям, например, Всемирному банку (ВБ) и Международному валютному фонду (МВФ) не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам также запрещается участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Впрочем, сильного ослабления рубля в связи с этим не отмечалось, поскольку рынок заранее заложил в курс российской валюты этот фактор.

При этом завершение налогового периода и соответствующий повышенный спрос на рублевую ликвидность отчасти компенсировали общую слабость интереса инвесторов к валютам развивающихся экономик. Недостаточно мягкая риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле способствовала этому, оказывая поддержку доллару. Неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем и риски рецессии мировой экономики на фоне усиления инверсии кривой доходности американских суверенных облигаций также понижали спрос на рисковые активы.

Снижение рынка нефти в первой половине недели также поддерживало давление на рубль. Оно, в свою очередь, проходило на фоне наметившейся возможности разрешения давнего конфликта Ирана и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в пользу встречи Дональда Трампа и президента Ирана Хасана Роухани. По его мнению, в рамках встречи лидеры государств могут прийти к соглашению. Трамп, в свою очередь, отметил, что встреча с Хасаном Роухани может произойти только при "правильных обстоятельствах". Президент США также предостерег Иран, пригрозив ему силой в случае продолжения сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был заключен еще в июле 2015 года.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в позитивном тренде, отыгрывая возврат рынка нефти к ключевому уровню 60 долларов за баррель, чему способствовала еженедельная статистика минэнерго США по динамике запасов топлива.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 августа, упали на 10 миллионов баррелей, или на 2,3%, до 427,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов всего на 2,112 миллиона баррелей.

Кроме того, рост спроса на энергоресурсы поддерживало предупреждение об урагане "Дориан", приближавшемся к Флориде. По словам Трампа, он мог бы стать одним из крупнейших в истории США.

Между тем, спрос на рублевые инструменты остается высоким. Минфин России на аукционах в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 20 миллиардов рублей при совокупном спросе 151,8 миллиарда, основная часть которого пришлась на дебютное размещение нового выпуска с переменным купоном.

Возможное возобновление в сентябре американо-китайских торговых переговоров также должно благотворно сказаться на аппетите к риску со стороны инвесторов.

Фактором риска для рубля остается рынок нефти, который во второй половине августа остается в неустойчивом равновесии около ключевой отметки 60 долларов за баррель. Впрочем, и он будет во многом зависеть от хода торговых переговоров.