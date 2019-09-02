События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
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|CAD
|Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
|51,3
|51,3 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2019)
|6,1%
|1,9% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (авг)
|6,1%
|1,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2019)
|2,6%
|4,5% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|48,2
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|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|48,5
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|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51
|50
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|47
|47
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|49,3
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|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Globaltrans — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГМК Норильский никель — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|ММК — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|НЛМК — реестр для ВОСА (27.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Черкизово Групп — реестр для ВОСА (26.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.10.2019)
https://1prime.ru/experts/20190902/830288488.html