На рынке ОФЗ в пятницу продолжилось ралли, которое подогревалось ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России и благоприятной внешней конъюнктурой. Наклон кривой вырос: середина и дальний отрезок кривой по итогам дня сместились вниз на 4–6 бп, ближний отрезок – на 7–9 бп. Среди длинных бумаг лучшую динамику на кривой показал ОФЗ-26224 (YTM 7,11%), доходность которого снизилась на 6 бп, тогда как хуже всех смотрелся ОФЗ-26225 (YTM 7,33%), опустившийся в доходности на умеренные 2 бп. На среднем отрезке кривой сильнее всех смотрелись ОФЗ-26219 (YTM 7,01%, —7 бп) и ОФЗ-26227 (YTM 6,85%, —7 бп). Также стоит отметить, что реальная доходность индексируемого на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 3,57%) повысилась на 4 бп. Оборот торгов на МосБирже вырос до 40 млрд руб. Самая высокая активность наблюдалась в ОФЗ-26219 – 8 млрд руб. 10-летние выпуски других развивающихся стран преимущественно снизились в доходности на 1–4 бп. Среды них выделялся 10-летний выпуск Бразилии, опустившийся в доходности на 9 бп.

В пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (это опорное заседание, то есть после него состоится пресс-конференция и публикация нового прогноза, тогда как новый Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован в середине сентября). Мы полагаем, что по итогам заседания регулятор снизит ключевую ставку на 25 бп. В пользу такого решения Банка России говорит несколько факторов: тон июльского пресс-релиза был мягким, инфляция в России продолжает снижаться и может оказаться ниже целевого уровня ЦБ (4% в 1п20), а инфляционные ожидания домохозяйств снизились до уровней начала 2019 г. Между тем волатильность валютного курса в августе была довольно умеренной и не достигла уровней августа или апреля 2018 г. Рубль в августе ослаб на 5% против снижения на 8% в августе и на 10% в апреле прошлого года. Денежный рынок дисконтирует снижение ставки на 25 бп: спред между 1x4 FRA и 3-месячной Mosprime сейчас торгуется на уровне 16 бп, а спред между FRA 3x6 и 3-месячной Mosprime – в на уровне —25 бп. На наш взгляд, заметных движений на рынке ОФЗ в результате снижения ставки на 25 бп не произойдет, поскольку инвесторы, судя по всему, уже заложили такой исход в котировки. Таким образом, основное внимание, как мы полагаем, будет сосредоточено на прогнозе по ставке (forward guidance). Намек на еще одно снижение ставки в декабре должен, на наш взгляд, обеспечить поддержку ОФЗ, особенно в коротком и среднесрочном сегментах. Судя по нашей модели кривой ОФЗ, среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски (со сроком до погашения свыше 10 лет).