Инвесторы, которые вернутся сегодня после периода августовского затишья, рискуют обнаружить финансовые рынки в нервном расположении духа. Если сегодняшняя торговая сессия обещает пройти спокойно (Labor Day в США), то поводов для беспокойства уже на горизонте до конца текущей недели немало.

В выходные вступила в силу новая порция американских тарифов на продукцию из Китая – и перспективы налаживания экономических отношений между державами остаются туманными. Завтра британские парламентарии вернутся из отпуска и, скорее всего, начнут ожесточенное противостояние сценарию выхода Великобритании из ЕС без сделки (no-deal Brexit) 31-го октября, вероятность которого под руководством премьер-министра Б.Джонсона растет. Экономическая статистика на неделе – в частности, данные по рынку труда США за август (6 сентября) – закрепит уверенность участников рынка в поступлении новых монетарных стимулов. Однако, как мы неоднократно указывали в своих прошлых обзорах, долговые рынки уже заложили весомую порцию снижения процентных ставок в котировки.

Обстановка продолжает благоприятствовать фиксации прибыли в рисковых активах, таких, к примеру, как российские ОФЗ. Движение доходностей вниз на 7-15 бп по итогам прошлой недели не имеет, по нашему мнению, явных фундаментальных причин и может быть связано, например, с позиционированием узкого круга участников перед заседанием Банка России по ДКП (пятница, 6 сентября). Само заседание, мы полагаем, завершится очередным снижением ключевой ставки на 25 бп – но риторика примет более спокойные тона, учитывая долгожданное достижение индикатором верхней границы нейтрального диапазона (6-7%).