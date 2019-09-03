Денежный рынок: шлифовка балансов
Вчера операции однодневного валютного свопа не проводились, поскольку рынок США был закрыт по случаю празднования Дня труда, так что вся активность вчера была сосредоточена на рынке межбанковского кредитования. Утром банки активно привлекали ликвидность, в связи с чем ставка однодневного кредитования на межбанке держалась вблизи отметки 7,20%. По состоянию на утро понедельника остатки средств на корсчетах банков были на довольно низком уровне (2,11 трлн руб.), так что для комфортного прохождения периода усреднения им пришлось увеличить объем заимствований у Федерального казначейства. Вчера банки выбрали весь лимит в рамках однодневного репо с Казначейством (+249 млрд руб.), заняв еще 100 млрд руб. в рамках недельного репо. Это ослабило давление на рынок, способствуя снижению ставки по однодневным кредитам до 7,02% к концу дня.
Сегодня завершается очередной период усреднения, и спрос на ликвидность, вероятно, будет невысоким. Однако задолженность банков по однодневному репо перед Казначейством составляет 400 млрд руб., которые, по всей видимости, будут выплачены сегодня. Этот отток ликвидности должен ограничить снижение однодневных ставок, удерживая их, как мы полагаем, в диапазоне 6,9–7,0%. Между тем стоит отметить, что Казначейство объявило параметры однодневного валютного свопа на сегодня, так что в систему вернутся 100 млрд руб. ликвидности.
В других сегментах ставки в понедельник снизились. Котировки длинных FRA опустились на 5–6 бп, ставки процентных свопов – на 2–4 бп по всей длине кривой. Кривые NDF и кросс-валютных свопов сместились вниз на 3 бп, а 2-летняя ставка NDF опустилась на 4 бп, до 6,57%.
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