Татнефть подписала соглашение о намерениях с Сибуром по приобретению у последней нефтехимических активов, которые в настоящее время объединены в Сибур Тольятти и Тольяттисинтез. Сделку планируется завершить до конца 2019 г. с учетом получения согласия регулирующих органов и завершения корпоративных процедур. Цена сделки официально не разглашается.

Следует отметить, что предприятие Сибур Тольятти специализируется на производстве синтетических каучуков (мощность – 217 тыс. т в год, объем производства – 190 тыс. т в 2018 г.), которые используются для производства шин, обеспечивая вертикальную интеграцию с шинным бизнесом Татнефти. В 1п19 этот сегмент бизнеса испытывал перебои в поставках каучука, в результате чего производство шин сократилось на 38% г/г. Помимо этого, Сибур Тольятти может производить МТБЭ (компонент высокооктанового топлива) в объеме около 120 тыс. т, другие топливные присадки (39 тыс. т) и ряд промежуточных продуктов нефтехимии. Тольяттисинтез – это индустриальный парк, состоящий из различных объектов инфраструктуры (подача пара и азота, водоснабжение и водоотведение, склады и др.), используемых действующими на территории парка химическими и другими технологическими компаниями.

По нашим расчетам, выручка Сибур Тольятти в 2018 г. могла составить около 440 млн долл., что предполагает EBITDA в размере около 88 млн долл. с учетом рентабельности в 20% (Сибур показал такую рентабельность EBITDA в 2018 г. в сегменте пластмасс, эластомеров и промежуточных продуктов). Исходя из этой оценки, указанная в СМИ цена сделки в 150–250 млн долл. предполагает относительно низкое значение коэффициента EV/EBITDA, равное 1,7–2,9x. В результате сделки свободный денежный поток Татнефти во 2п19 может снизиться, как мы полагаем, на 15–25%, однако дивиденды должны остаться без изменений, поскольку в последнее время Татнефть выплачивает их на основе 100% чистой прибыли по РСБУ. В целом мы считаем новость нейтральной для восприятия акций Татнефти.