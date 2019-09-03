Закончился август. Закончилось лето. И наверное многие инвесторы вздохнули с некоторым облегчением. Вопреки тому, что летом обычно торги проходят вяло и расслаблено, мы в этом году увидели много интересного и неожиданного. Но реально порадовала лишь первая половина лета, когда котировки хоть и неспешно, но все же ползли вверх и доползли-таки в июле до своих исторических максимумов. Однако август все свел на нет и только его последняя неделя все же позволила несколько взбодриться большинству участника рынка. Хотя даже эта неделя, несмотря на общий почти 3-х процентный рост по всем индексам, была непростой и нервной: вверх — вниз, потом опять стремительный взлет вверх и, наконец, попытка падения в пятницу, к счастью не увенчавшаяся успехом. Пожалуй, только предстоящие длинные выходные не позволили индексам провалиться в пятницу на более значительную величину.

Единственно, что стоит отметить, подводя итоги августа и особенно последних его дней, так это то, что обороты на торгах все же были не велики и столь значительный взлет волатильности можно списать на спекулятивную составляющую — спекулянты резвились во всю. Конечно, почва для этого была — и Трамп, и нефть, и внешнеполитическая обстановка способствовали тому, чтобы инвесторы постоянно нервничали и периодически хватались за сердце. Так что, учитывая столь неоднозначный внешний фон, можно даже порадоваться, что рынок не рухнул в пропасть от страха, а в целом нашел в себе силы противостоять всем встречным ветрам и фактически продолжает находиться вблизи исторических максимумов.

Аналогичная картина наблюдается в отраслевом разрезе. Несмотря на периодические достаточно резкие движения в отдельных секторах и акциях, изменения за август не такие уж и значительные. Лучший результат показали акции коммунального сектора и электроэнергетики, которые в среднем выросли за месяц на 1,8%. Ну, собственно именно акции коммунальных компаний единственные и показали за этот месяц положительный результат. Все остальные сектора продемонстрировали отрицательную динамику. Правда падение было относительно незначительным и ограничилось 2% за исключением акций сырьевых компаний, где просадка по сектору в среднем составила 5,3%.

Так что глядя на выше приведенные цифры можно наверное вздохнуть с некоторым облегчением — действительно, ведь могло быть намного хуже.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 3 СЕНТЯБРЯ

Вы думали, что пережив август, вы пересидели бурю и дальше все будет солнечно и безоблачно? Наивные! После августа, как это ни странно, всегда наступает сентябрь. А сентябрь это худший месяц для фондового рынка за всю историю наблюдений, начиная с конца 19 века. Готовимся к худшему. Впрочем, нам не привыкать..

Благодаря Дню труда американцы тихонько проскочили первый рабочий день сентября и значит в этом страшном сентябре уже на один день меньше. Правда, к сожалению, понедельник прошел, но никакого успокоения он не принес. Даже тот факт, что ураган Дориан ослабел с 5 до 3-го уровня никого не успокоил. А ведь президент Трамп так его боялся, что даже остался на выходные в Штатах (поиграл в гольф!) и не полетел в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Но, пожалуй, кроме Трампа и бедных жителей багамских островов, которых действительно серьезно «зацепил» ураган Дориан, больше никто об этом не говорит. Все обсуждают введение новых тарифов с 1 сентября и многие аналитики считают, что скоро рядовые американцы увидят, как это скажется на ценах в магазинах. И участники рынка уже заранее, судя по всему, начали этого бояться. По крайней мере фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в красной зоне и теряют вплоть до 1% от пятничных уровней. И это в условиях, что каких-то других страхов на рынке пока нет. Правда последнее не касается европейских рынков, где продолжает разыгрываться трагифарс под названием Brexit. И чем это закончится и закончится ли это вообще когда-нибудь пока не известно. Зато фунт ослабел по отношению к до минимумов за последние несколько десятилетий.

Что еще сегодня может потревожить участников рынка, так это выходящие в 17-00 мск данные по промышленному PMI. Сейчас много внимания уделяется именно прогнозам, и поскольку PMI является опережающим индикатором, то его влияние на поведение участников рынка как никогда велико. Аналитики прогнозируют, что он фактически останется на месте 51,1 после 51,2 в июле. Однако, аналитики здесь очень часто ошибаются и могут быть неприятные сюрпризы и этом случае негатив конечно еще более усилится.

Кроме того, сегодня в 22-00 выйдут данные по продажам авто по итогам августа. Поэтому в это время в случае выходы данных, отличающихся от прогноза можно ждать повышенной волатильности в акциях автомобилестроителей.

Что же касается общего прогноза, то день сегодня непростой и, судя по настроению, стоит ожидать усиления продаж по всему фронту бумаг. Единственно, что пока продажи скорее всего будут носить чисто коррекционный характер и вряд ли перерастут в серьезный пролив. Падать рынок пока не хочет и скорее всего будет дожидаться 18 сентября, когда FOMC ФРС США примет решение о ставке.