Группа ПИК может заключить соглашения о комплексной застройке территорий с властями нескольких дальневосточных регионов. Компания намерена официально объявить о таких планах в ходе Восточного экономического форума, который открывается сегодня во Владивостоке.

Группа ПИК – крупнейший в России застройщик. Согласно нашему прогнозу, компания в 2019 г. покажет объемы продаж и ввода в эксплуатацию на уровне 2 млн кв. м. По состоянию на конец 2018 г. портфель Группы ПИК включал земельные участки под застройку общей площадью 11 млн кв. м, из которых 86% приходилось на Москву и Московскую область. В последнее время компания активизировала развитие бизнеса на региональных рынках, начав реализацию двух проектов в Санкт-Петербурге и 17 проектов в других регионах.

Что касается Дальнего Востока, приоритет, по-видимому, будет отдаваться крупнейшим городам региона – в частности, Владивостоку и Хабаровску с населением приблизительно по 0,6 млн человек. Такие отдаленные регионы отличаются в целом более высокими ценами на товары, а стоимость жилья во Владивостоке и Хабаровске в 1п19 составила 111 тыс. руб./кв. м и 75 тыс. руб./кв. м соответственно, что на 80% и 23% выше среднего по стране показателя. Этот уровень сопоставим со средней ценой реализации у Группы ПИК, которая в 1п19 равнялась 120 тыс. руб./кв. м, и с учетом условий приобретения земельных участков, будущей стоимости строительства и операционных процессов может обеспечить неплохую рентабельность. Мы ожидаем более подробной информации о площадях под застройку, при этом в результате выхода на рынок Дальнего Востока компания может показать более высокие, чем мы прогнозируем, объемы реализации, поскольку она не снижает темпов застройки на основных для себя рынках. Вместе с тем проекты в регионах, особенно отдаленных, весьма трудно оценить с точки зрения будущей рентабельности, в связи с чем мы ожидаем от компании разъяснений о стратегии развития бизнеса на таких территориях.