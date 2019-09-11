На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения. Аппетит к рисковым активам по-прежнему умеренно поддерживается многочисленными комментариями представителей США и Китая о готовности вернуться на путь торговых переговоров в преддверии визита китайской стороны в Вашингтон в начале октября для обсуждения возможного соглашения. Китай сообщил о намерении освободить ряд американских товаров от дополнительных пошлин на год, начиная с 17 сентября, в очередной раз пытаясь снизить градус напряженности в торговой войне. Пара EURUSD торгуется без изменений в районе отметки 1.105, в то время как участники рынка занимают выжидательную позицию перед завтрашним заседанием ЕЦБ, по итогам которого европейский регулятор может объявить о монетарных стимулах для поддержания европейской экономики. Таким образом, до конца недели риски по евро смещены в сторону ослабления. Сегодня в условиях умеренно позитивного новостного фона на рынках могут продолжиться попытки к росту рисковых активов.

Рубль с начала недели прибавляет около 40 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, чему способствует улучшение настроений на глобальных площадках благодаря возврату США и Китая к более позитивной взаимной риторике. Поддержку рублю оказывает и восстановление цен на нефть, которые в рамках недели уверенно вернулись выше отметки 60 долл./бар. Рубль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках. Предстоящий сегодня аукцион по размещению ОФЗ на сумму 20 млрд. руб. с погашением в 2025 году вряд ли окажет существенное влияние на рубль. Ключевым событием недели выступает завтрашнее заседание ЕЦБ. По его итогам у рубля остаются шансы протестировать отметку 72 в паре с евро.