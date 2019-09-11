Поддержка для рубля постепенно ослабевает
По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в августе увеличился на $3 млрд до $54.4 млрд Регулятор продолжает отмечать, что профицит торгового баланса сокращается из-за уменьшения стоимости экспортируемых энергоресурсов на фоне падения цен на нефть и возможного сокращения объемов из-за теплой погоды в Европе. Одновременно с этим, сократился отток частного капитала на $1.9 млрд до $26.1 млрд, что характерно для летнего периода. Тем не менее, объем вложений нерезидентов в ОФЗ в августе уменьшился на $0.3 млрд впервые за последние 8 месяцев из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Напомним, что объем покупок ЦБ в рамках бюджетного правила составил $3.8 млрд.
Таким образом, со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно-негативной динамики на валютном рынке в августе. Мы полагаем, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное сокращение из-за увеличения выплат по внешнему долгу, а также более низкого уровня цен на нефть. На этом фоне, мы ожидаем, что USD/RUB на уровне 66.5 в 4к’19.
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