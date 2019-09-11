Ford снизился до мусорного рейтинга
Moody’s снизил рейтинг Senior Unsecured Debt со стабильным прогнозам c Baa3 до Ba1. Общий рейтинг эмитента также приравняли к Ba1. На текущий момент $83,6 млрд долговых денег Ford находятся на публичном рынке, и все они попадают под большой риск на фоне замедления экономики США и мира. Страховка от банкротства эмитента выросла, но не сильно: 5-летние CDS торгуются в районе 183 б.п. при годовых максимумах около 280 б.п. У конкурентов чуть ниже — General Motors и Fiat по этому инструменту имеют 108 б.п. и 109 б.п. (евро) соответственно. Сильно выше у Tesla — около 483 б.п., но там риски дефолта по облигационным займам выше, чем у Ford.
Для компании это не принесет больших проблем от инвесторов, поскольку большинство рисков, связанных с компанией, уже находятся в цене акций. Тут рейтинговое агентство выступает в роли подтверждения опасений. Решение о снижении рейтинга, как правило, принимается уже после того, как кредитоспособность компании ухудшилась. Наиболее заметное движение наблюдается при сравнении цены на акции за 180 дней до решения об ухудшении рейтинга и через 180 дней после.
Цена акций компаний за этот период в среднем падала на 14%, по сравнению с рынком. И что самое примечательное, чаще всего после оглашения снижения рейтинга динамика акций была нейтральной, и основное негативное движение приходилось на период до снижения рейтинга. Считаю, что в ближайшее время с котировками Ford не будет происходить значительных движений, но пока компания не разрешила проблем с маржинальностью инвесторам не стоить рассматривать ее акции для включения в свой портфель.
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