Прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году, как, впрочем и ухудшение этого прогноза на 2019 год, игнорируют как факт планируемых мер стимулирования экономики в ЕС (и, в меньше степени в США), так и стремление ЕЦБ и ФРС избегать формирования на рынке устойчивых дефляционных ожиданий. Это стремление было выражено в ходе последних выступлений руководства и в рамках последних по времени проведения заседаний.

Не учитывает он и данные июльского обзора мировой экономики МВФ (IMF World Economic Outlook), в котором, несмотря на указание на повышенные макроэкономические риски, содержится прогноз заметного, с 3,2% до 3,5% (г/г) ускорения прироста мирового ВВП. Прирост должен произойти за счет динамики развивающихся рынков, то есть рынков, где потребление углеводородов сравнительно низко эластично к динамике ВВП. Такая ситуация может отражать стремление ОПЕК создать для себя информационно-аналитическую возможность дальнейшего понижения объема добычи. Особенно, с учетом тенденции перевыполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению производства.

Цены на нефть с точки зрения среднесрочного периода поддержаны сформировавшимся на рынке в первом полугодии и усилившимся в III квартале дефицитом баланса спроса/предложения нефти, составившим высокие для данного рынка 0,8 и 1,9 млн баррелей в день. Этот дефицит будет поддерживать растущие цены на нефть в среднесрочном периоде. Параллельно поддержку рынку окажут монетарные факторы в виде возможной или вероятной активизации программы выкупа активов и снижения ставок ЕЦБ. Мы ожидаем роста цен на нефть Brent до $70-75 к середине 2020 года. Во второй половине 2020 г. и в 2021 риски для нефтяного рынка выглядят сбалансированными, с учетом продемонстрированной готовностью ОПЕК выполнять соглашение по ограничению добычи 2016 года более, чем на 100%.